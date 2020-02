Am vergangenen Samstag saß Markus Kauling am Lenkrad seines Schleppers und düngte das Feld in der Bauerschaft Ramsberg, als sich das tonnenschwere Güllefass beim Durchfahren einer Pflugfurche plötzlich löste. Zum Glück auf freiem Feld, wo niemand gefährdet wurde. Und weil der nagelneue Anhänger über ein modernes Notbremssystem verfügt, kam er nahezu unmittelbar zum Stehen.