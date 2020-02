Zeitgewinn durch Vernetzung

Damit die Folgen eines Hochwassers in Zukunft nicht mehr solche Ausmaße annehmen, arbeiten die Kommunen Heek, Gronau, Legden und Rosendahl zusammen an einem sogenannten Hochwasseralarmplan, der im Fall der Fälle frühzeitig und direkt greifen soll.

Seit Juni 2018 gab es 18 Workshops in den Kommunen. „Es ist ein laufender Prozess – ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess“, skizziert Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung Heek diese komplexe Thematik. Der eigens gegründete Arbeitskreis mit Vertretern aller Kommunen und mithilfe von externen Dienstleistern arbeitet an einer Plattform (Geoinformationssystem), auf der alle Daten dokumentiert und Erfahrungen konserviert werden. Zusätzlich gibt es klassische Checklisten und Tabellen, wer im Fall der Fälle was zu tun hat. Und vor allem in welcher Reihenfolge.

Letztlich geht es darum, die vorhandenen Erfahrungen und Daten durch den Einsatz modernster Technik zu optimieren. Die Vernetzung bedeutet Zeitgewinn. Und Zeitgewinn erhöht den Spielraum, angemessen reagieren zu können. „Wenn wir mitbekommen, dass es beispielsweise in Rosendahl Probleme gibt, dann können wir hier vor Ort direkt die notwendigen Maßnahmen einleiten“, erklärt Thorsten Meyer – zum Beispiel den Deich der Dinkel zeitig mit Sandsäcken verstärken. Und nicht erst, wenn es (fast) zu spät ist.

Aktuell seien die Kommunen zwar primär über die Sozialen Medien vernetzt, aber eine erste Testphase über das Geoinformationssystem läuft bereits. Über Benutzerkonten können alle Beteiligten die jeweils benötigten Daten und Handlungsanweisungen abrufen. „Wir tüfteln da aber noch, um es übersichtlich zu halten“, so Thorsten Meyer. Schließlich müsse jeder „auch ohne Extrastudium“ verstehen, was im Notfall zu tun ist.

Zudem arbeiten alle Gemeinden daran, Pegelmelder in die Plattform zu integrieren. Zwar gibt es die auch vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, aber da genießt die Dinkel keine Priorität. Die Finanzierung der sechsstelligen Summe ist über den Gemeindehaushalt geregelt.

Ganz wichtig: Ein Hochwasseralarmplan ist klar abzugrenzen von einem Hochwasserschutzkonzept. Das machte Stefan Koenen von der Ingenieurgesellschaft Tuttahs & Meyer im jüngsten Bauausschuss deutlich. Einer jener externen Dienstleister, auf den die Gemeinden bei der Realisierung des Alarmplans zurückgreifen.

„Ein Hochwasserschutzkonzept soll solche Ereignisse in Zukunft verhindern, ein Alarmplan greift hingegen sofort. Wenn jetzt die Dinkel über die Ufer treten würde, dann wissen Sie, was zu tun ist“, erläuterte Stefan Koenen. Dementsprechend beschlossen die Ausschussmitglieder einstimmig, den Alarmplan weiter ausarbeiten lassen zu wollen – ganz im Gegensatz zu einer sogenannten Starkregenkarte.

Eine solche legte Stefan Koenen den Lokalpolitikern und der Verwaltung zwar wärmstens ans Herz, aber erhielt Gegenwind, als er mit den Kosten für eine derartige Modellrechnung und Erstellung um die Ecke kam: 45 000 bis 50 000 Euro. Entschieden zu viel für die Politik.

Christdemokrat Jörg Rosery fragte: „Wollen wir so etwas überhaupt? So eine Entscheidung gehört in den Rat.“ Hermann-Josef Schepers (SPD) pflichtete dem bei: „Das können wir hier jetzt nicht einfach so beschließen, das ist eine Sache für den Rat.“ Meyer sicherte den Ausschussmitgliedern zudem zu, die Thematik „noch mal komplett mit allen Zahlen aufzubereiten“.