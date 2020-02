Baumstämme können wie Torpedos wirken

In Legden trieben mehrere Buchenstämme mit hoher Geschwindigkeit ab. Nach ersten Erkenntnissen stammen sie aus der Ausgleichsmaßnahme an der Dinkel in der Nähe von Profilan, die erst im November abgeschlossen wurde.

Fünf bis sechs Stämme, so schätzt Alfons Büscher , Vorsteher des Wasser- und Bodenverbandes Oberes Dinkelgebiet, flossen schnell mit dem Wasser in Richtung Heek. Zwei Stämme trieben durch das geöffnete Wehr der Düstermühle.

Alfons Büscher wurde bei seinen Kontrollfahrten, die er bei solchem Wetter wie am Sonntag macht, bereits ein, zwei Kilometer vor der Düstermühle bei der Brücke Herdering in Wehr fündig. Direkt vor der kleinen Brücke hat sich ein sechs Meter lange Baumstamm quergelegt, das Wasser fließt darüber. Ein zweiter dicker Stamm hat sich unter der Brücke verkeilt. Am heutigen Mittwoch werden die Stämme aus dem Wasser gezogen. Rechtzeitig, bevor weitere Regenfälle die Dinkel noch einmal anschwellen lassen. Auch am Dienstag ist sie noch randvoll, auch steht Wasser auf den Wiesen.

„Solche Stämme können Wehre beschädigen oder sie unbenutzbar machen“, sagt Legdens Bürgermeister Friedhelm Kleweken. „Der Schaden kann enorm sein“, stellt auch Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung Heek klar.

Die Baumstämme könnten wie Torpedos wirken. Und genau deshalb blickt Meyer auch mit Sorgen auf den Fakt, dass der Verbleib der zwei Baumstämme derzeit nicht klar ist. Das Wehr in Nienborg haben sie jedenfalls (noch) nicht passiert. Oder es hat niemand mitbekommen. Angesichts der Tatsache, dass die Wehre Sonntagnacht besetzt waren, eher unwahrscheinlich. „Die Stauwehrbetreiber haben sich gut abgesprochen und waren vor Ort“, sagt Meyer.

Unabhängig davon liegt am Dienstagnachmittag ein richtig dicker Stamm im Flussbett der Dinkel an der Brücke, die über die Nienborger Straße führt.

Die Gesamtsituation rund um die Pegelstände der Dinkel in Heek wird verfolgt. Konkrete Schutzmaßnahmen nach den Richtlinien des Hochwasseralarmplans mussten laut Thorsten Meyer zwar noch nicht eingeleitet werden, aber wirkliche Entspannung sei auch nicht angesagt.

Der Dinkelpegel in Heek ist zwar im Vergleich zu Sonntagnacht wieder gesunken (Dienstagmittag 110 Zentimeter in Heek), doch für die kommenden Tage ist erneut Regen angekündigt. Und das durchaus ausgiebig.

Wie viel Wasser die Dinkel derzeit führt, wird mit einem Blick auf das Wehr in Nienborg deutlich. Mit einem lauten Tosen rauschen die Wassermassen unaufhörlich durch die geöffnete Schleusenklappe. Und auch der analoge Pegelmesser zeigt noch 110 Zentimeter an. Der Normalwert beträgt etwa 40 Zentimeter.