Der Grund für den massiven Schaden liegt in gut drei Meter Tiefe: Ein Knickschacht ist dort in sich zusammengesackt. Dadurch rutschten Sand und Pflastersteine wie in einem Trichter abwärts.

Wie das passieren konnte, ist derzeit noch nicht klar. Denkbar sind ein Materialfehler oder ein nicht sachgemäßes Verlegen der Rohre, die zu den ältesten in der Gemeinde zählen. „Wir wissen es einfach noch nicht“, sagt Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung.

Am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr hatten Anwohner den Schaden der Gemeinde gemeldet, die umgehend die Straße absperrte. Mitarbeiter der Firma Albers aus Ochtrup beseitigten am frühen Nachmittag mittels Bagger und Spezialsauger Sand und Steine.

Parallel dazu untersuchten Mitarbeiter der Firma Wenker aus Epe das exakte Ausmaß des Schadens. Über einen Kontrollschacht steuerte ein Mitarbeiter eine Kamera an langen Leitungen in Richtung der Schadensstelle. Die bittere Erkenntnis: Der Schacht ist komplett abgesackt. „Mal eben Ersatz gibt es dafür leider nicht“, bedauert Thorsten Meyer.

„ Es ist jetzt eine Menge Improvisation gefragt. Es ist jetzt eine Menge Improvisation gefragt. “ Thorsten Meyer , Gemeindeverwaltung

Zu allem Überfluss liegt an dieser Stelle auch noch eine Gashauptleitung. Einfach drauflos Baggern ist also nicht möglich. Mitarbeiter von Westnetz müssen die Sache jetzt erst einmal genau untersuchen. „Wenn wir da Klarheit haben, können wir weitere Schritte einleiten“, so Meyer. Gefährlich sei die Situation durch die Gasleitung nicht – solange sie nicht beschädigt wird. „Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Einfach trennen, ist nicht möglich. Es ist jetzt eine Menge Improvisation gefragt.“ Darum sei der Abschluss der Arbeiten aktuell auch noch nicht absehbar. „Es ist eine Kanalisation kollabiert. Das ist alles, aber nicht alltäglich.“

Große Niederschlagsmengen könnten jetzt ein Problem werden. Der „See“ im Stiegenpark ist ein Regenrückhaltebecken. Von dort wird das Wasser in einen Entwässerungskanal geleitet – durch den beschädigten im Katthagen. „Da kann sich also jeder ausmalen, was passieren würde“, so Meyer.

So ärgerlich die Straßensperrung für die Anwohner auch ist, sie haben Glück im Unglück. Denn die Toilettenspülung und Dusche dürfen sie auch weiterhin benutzen. Das System funktioniere trotz der Beschädigung noch.