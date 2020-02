Wie berichtet, hatten sich auf Legdener Gebiet am Sonntag mehrere Baumstämme aus einer sogenannten Ausgleichsmaßnahme gelöst. Durch die starken Regenfälle war der Pegel in der Dinkel so stark angestiegen, dass die Wassermassen die Bäume mit sich rissen. Mindestens zwei dieser Bäume passierten das geöffnete Stauwehr Düstermühle. Und sind seitdem spurlos verschwunden.

„Wichtig ist, dass sie gefunden werden, bevor sie am Stauwehr in Nienborg ankommen“, sagt Heinrich Alfert vom Wasser- und Bodenverband mittleres Dinkelgebiet. Und: „Mit etwas Glück findet man an den Baumstämmen Hinweise darauf, dass sie aus der Maßnahme stammen.“ Dies könnten beispielsweise Drähte oder Krampen sein.

Bereits am Mittwochmorgen hatten die Gemeindewerke Heek in Zusammenarbeit mit dem Bauhof einen dicken Weidenast an der Brücke Nienborger Straße geborgen. Ob dies einer der gesuchten Stämme ist, steht noch nicht fest. „Es sieht aber so aus, als habe der Stamm schon länger im Wasser gelegen“, sagt Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung.

Zuständigkeit war lange nicht klar

Richtig kompliziert wurde die Angelegenheit dadurch, dass tagelang die Zuständigkeit für diesen Fall nicht klar war. Wasser- und Bodenverband? Kreis Borken? Gemeinde? Oder Bezirksregierung Münster? In diesem konkreten Fall ist es eine Sache der Bezirksregierung.

Treibgut in der Dinkel ist eine Sache das Wasser- und Bodenverbandes. Die Gefahrenabwehr liegt in den Händen der Gemeinde. Alles was sich rund um Renaturierungsmaßnahmen dreht, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung. Und da die „vermissten“ Bäume mutmaßlich aus einer solchen Maßnahme stammen, ist jetzt die Bezirksregierung am Zuge.

Es dürften sich noch mehr als die bisher vermuteten Bäume gelöst haben. „Genau können wir das aber noch nicht sagen, da das Wasser noch nicht ausreichend zurückgegangen ist“, sagt An­dreas Winnemöller, Sprecher der Bezirksregierung.