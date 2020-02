Vor allem die Hauptgasleitung, die unmittelbar neben dem Gullyschacht liegt, erschwert die Arbeiten.

Am Donnerstagmorgen haben zwei Mitarbeiter der Firma Büter aus Ochtrup blaue Markierungen auf das Pflaster gezeichnet. Ein Bagger steht auch schon parat. „Wir müssen uns vorsichtig in die Tiefe arbeiten“, erklärt einer der Arbeiter.

Die beiden Männer müssen einen Ausweichbereich für die Hauptgasleitung schaffen. Es ist erforderlich, sie um mindestens einen Meter zu verlegen. Auch die Glasfaserkabel, die quer zur Straße verlaufen, müssen umgelegt werden.

„Wir legen jetzt erst mal alles in Ruhe frei und gehen dann alle weiteren Schritte an“, sagt Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage. Solange die Arbeiten laufen, bleibt die Straße gesperrt. Toiletten und Duschen können die Anwohner aber weiterhin nutzen.

Keine Gefahr für die Anwohner

Für das Umlegen der Gasleitung ist derweil die Westnetz zuständig. Ob dafür die Leitung gekappt werden muss oder alles im Betrieb geschehen kann, steht noch nicht fest. „Das werden die Westnetz-Kollegen vor Ort entscheiden“, so Meyer.

Dass die Arbeiten knifflig werden, ist klar. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe nicht. Zumindest solange nicht, wie die Leitung nicht beschädigt wird.

Das Ausmaß der Reparaturarbeiten am komplett abgesackten Schacht ist hingegen weiterhin offen. Klar ist nur, dass die Arbeiten umfangreich sein werden. Über wie viele Meter genau, wird sich noch zeigen. So oder so – es soll ein komplett neues Schachtstück mit Manschetten in den Boden kommen. „Das wird dann an den nächsten intakten Stellen auf beiden Seiten angeschlossen“, erklärt Thorsten Meyer.

Fünfstelliger Schaden

Wo sich diese Stellen befinden, wird sich trotz der bereits erfolgten Schachterkundung mittels Kamera erst zeigen, wenn die betroffene Stelle in kompletter Breite und Tiefe ausgehoben ist. Und je nach Umfang werden die Kosten ausfallen. Eine vorsichtige Kalkulation seitens der Gemeinde geht von einer fünfstelligen Summe aus.

Dass diese vermutlich im mittleren bis hohen Bereich liegen wird, dürfte angesichts des Umfangs der Arbeiten realistisch sein.

Finanziert wird das Ganze über die Kanalnutzungsgebühren, die die Gemeinde erhebt.