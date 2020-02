In diesem Jahr geht es bereits in 23. Auflage – und Nienborg ist mit von der Partie. Eine Entscheidung, die lange am seidenen Faden hing.

Verantwortlich für die Filmabende ist die Film- und Medienstiftung NRW. Dort hält Anna Fantl die Fäden in der Hand. „Wir haben unfassbar viele Anfragen bekommen“, berichtet die Projektleiterin.

Im Fall der Dinkelgemeinde hieß das, den Vorzug gegenüber der Stadt Greven zu bekommen, denn: Zwischen Greven, das bereits 2019 dabei war, und Heek liegen aber nur etwa 40 Kilometer. „Einen musste ich also auf das kommende Jahr vertrösten“, so die Projektleiterin.

Zunächst habe sie das bei der Dinkelgemeinde versucht. „Aber Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff war sehr hartnäckig. Er wollte das Event unbedingt in diesem Jahr nach Heek holen.“ Und diese Hartnäckigkeit hat sich letztlich ausgezahlt: Heek bekam den Zuschlag. Wann genau ein Film in der Dinkelgemeinde gezeigt wird, steht noch nicht fest. Allerdings favorisiert die Gemeindeverwaltung den 9. Juli – abgestimmt auf die übrigen Termine in den Sommermonaten. Gezeigt werden die Filme übrigens in der Regel nach Einbruch der Dunkelheit.

Der Ort des Filmevents soll der Klanggarten der Landesmusikakademie auf der Burg sein. „Dieser bietet einfach das perfekte Ambiente dafür“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in der jüngsten Sitzung des Sport- und Kulturausschusses. Die Details müssen mit der Landesmusikakademie noch besprochen werden.

Für den Abend müssen vor Ort die Infrastruktur gestellt, ein Rahmenprogramm ausgerichtet und ein Beitrag von 1500 Euro gezahlt werden.

Welcher Film gezeigt wird, steht noch nicht fest. „Ich schaue mir vorher jeden Filmschauplatz genau an, denn der Film muss dazu perfekt passen“, erklärt Anna Fantl. So wurden 2019 beispielsweise die Filme „25 km/h“ in Fröndenberg, „LaLaLand“ in Greven oder „Das leben ist ein Fest“ in Nordkirchen gezeigt.