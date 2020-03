Anmeldung für die Stadtranderholung

Teilnehmen können alle Kinder der Gemeinde (Heek/Nienborg/Ahle), die momentan das erste bis sechste Schuljahr besuchen. Das Programm mit dem Anmeldebogen für die Stadtranderholung wurde bereits verteilt.

Zudem gibt es die Möglichkeit zum Download auf der KAB-Internetseite (kab-heek.de).

Die Kinder des siebten bis 13. Schuljahrs der Gemeinde Heek können an den Fahrten in die Freizeitparks Movie Park und Walibi World sowie zum Schwimmen in den Aquapark in Oberhausen teilnehmen. Dabei können natürlich alle drei Angebote wahrgenommen werden, jede Fahrt kann jedoch auch separat gewählt werden. Die Anmeldungen dafür sind am 7. März ab 11 Uhr in der Aula der Grundschule Heek möglich.