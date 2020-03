Eigentliche Arbeit kann bald beginnen

Das Loch auf Höhe von Hausnummer zehn ist hingegen weiter gewachsen: Etwa zehn mal sechs Meter beträgt der Umfang am Dienstagmorgen. Dabei haben die eigentlichen Reparaturarbeiten des kollabierten Kanalstücks in gut drei Metern Tiefe noch gar nicht begonnen.

Ausmaß zeigt sich erst später

Doch sie rücken Stück für Stück näher. Die dafür benötigte Verbaubox, die in den Boden eingelassen werden und diesen stabilisieren soll, liegt bereits auf einem Rasenstück am Marktplatz bereit. „Läuft alles gut, könnten wir diese noch heute einbauen“, sagt einer der beiden Mitarbeiter der Firma Büter am Dienstag.

Doch zunächst gilt es, die umgelegte Hauptgasleitung wieder einzugraben. Gut einen Meter musste diese von Westnetz-Mitarbeitern für die anstehenden Kanalreparaturen zur Seite verlegt werden. Auch die Glasfaserkabel und die Frischwasserleitung mussten provisorisch umgelegt werden. Ansonsten wäre am Gullyschacht kein Platz für die Verbaubox gewesen, die gut drei Meter hoch und zwei Meter breit ist.

Wie umfangreich die Reparaturarbeiten ausfallen werden, steht noch nicht fest. Denn das Ausmaß des Schadens an der Kanalisation wird sich erst zeigen, wenn die betroffene Stelle vollständig freigelegt wurde. Stand jetzt soll ein komplett neues Schachtstück mit Manschetten eingearbeitet werden.