Dort entsteht der zentrale Veranstaltungsbereich im Ortsteil Heek. Die Gestaltungsidee dazu wurde bereits im Jahr 2013 entwickelt. Diese berücksichtigt verschiedene Anforderungen wie Feste, Alltagsnutzung und Wegeverbindungen.

Dabei wird für die Umgestaltung des Areals die Einbindung in die umgebenden Straßen- und Platzbereiche zugrunde legt.

Das Projekt „Umgestaltung einer öffentlichen Grünfläche zu einem Austausch- und Begegnungsort in Nienborg“ wird mit finanziellen Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie aus Programmen für die Erneuerung und Entwicklung von Dörfern in Nordrhein-Westfalen gefördert.

An dieser Stelle feiert der Allgemeine Bürgerschützenverein Nienborg 1520 in diesem Jahr sein 500-jähriges Jubiläum. Zu diesem Fest errichten die Schützenbrüder am Eingang zum Festplatz in der Niestadt einen Torbogen.