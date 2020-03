„Definitiv keine Willkür“

In erster Linie, weil man sich in der Causa Bebauungsplan „Heidkamp II“ und den damit getroffen Entscheidungen in der Öffentlichkeit missverstanden fühlt. Das machte der Vorsitzende des Bauausschusses, Franz Epping ( CDU ), in der jüngsten Ratssitzung deutlich: „Mir liegt das als Vorsitzender des Bauausschusses einfach am Herzen. Wir haben über diese Sache viel debattiert und uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, verwies er auf Diskussionen im nicht-öffentlichen Teil von Sitzungen. „Hier passiert definitiv nichts mit Willkür!“

Idyllische Siedlung

Ende der 90er-Jahre hat die Gemeinde Heek im Brinker Esch mit dem Bebauungsplan „Heidkamp II“ Häuselbauern die Möglichkeiten eröffnet, Eigenheime in Form von Einfamilienhäusern zu bauen. So ist eine idyllische Siedlung entstanden. Doch zwei Baugrundstücke lagen über viele Jahre brach. Auf einem davon wird seit Anfang des Jahres ein Doppelhaus für insgesamt vier Wohneinheiten hochgezogen.

Genau das stößt den Anliegern übel auf. Daniel Gausling, der mit seiner Familie die Baustelle direkt rückwärtig angrenzend an seinem Grundstück hat, hadert: „Jeder Grundstückseigentümer wusste, was er tun durfte und was er unterlassen sollte.“ Bezogen auf den geltenden Bebauungsplan und auch das größtenteils einheitliche Gesamtbild. „Der Bebauungsplan war vor allem Grundlage für den Wohnfrieden.“

Doch genau dieser droht jetzt durch den Neubau ins Wanken zu geraten. Da fünf der sechs notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück untergebracht werden mussten, rückte der Bau um 1,30 Meter über die eigentlich gültige Baugrenze hinaus und damit näher an das Grundstück der Gauslings heran. Die Balkone des Neubaus werden auf Höhe der gut zwei Meter hohen Hecke liegen.

Gemeinde sind die Hände gebunden

„Dieses angenehme und verlässliche Mit- und Untereinander hat die Gemeinde Heek Ende 2019 unterminiert und damit faktisch aufgekündigt“, stellt Daniel Gausling klar.

Denn: Die Gemeinde hat dafür ihr Einvernehmen erteilt. Die Baugenehmigung wiederum erteilte der Kreis Borken als Bauaufsichtsbehörde. Dies unterstrich auch Franz Epping in seinem Statement: „Genehmigt der Kreis Borken ein Bauvorhaben, dann sind uns als Gemeinde die Hände gebunden.“ Und der Vorsitzende des Bauausschusses legte nach: „Es darf hier nicht der Eindruck entstehen, als würden wir im Bauausschuss machen, was wir wollen. So ist das nicht.“ Baurechtlich sei die Sache sauber, argumentiert zumindest die Gemeinde. Und auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff hatte bereits gesagt, dass die Pläne mehrfach angepasst worden seien und das nicht zum Nachteil der Anwohner.

​Letztlich bleibt die Sache kompliziert, weil verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Diese zu vereinen, ist wohl nicht immer möglich. „Bei bestimmten Sachen können wir auch gar nichts machen, wenn sie im rechtlichen Rahmen liegen. Wir können diese dann gar nicht ablehnen“, führte Franz Epping während der Ratssitzung weiter aus.

So oder so – die Fronten bleiben verhärtet. Und das Ende offen. Für Daniel Gausling steht jedenfalls fest: „Bleibt zu hoffen, dass der damit formal legalisierte Einzelfall ein solcher bleibt und nicht zum Vorbild für weitere Investitionsvorhaben im Bereich der Straße Brinker Esch wird.“