Nienborg -

Theo Franzbach ist traurig und sauer zugleich: Seit fast 20 Jahren gibt es die vom Heimatverein angeschafften Schilder an den Nienborger Ortseingängen. Dass sie so viele Jahre überdauerten, lag unter anderem an zwei Dingen: Sie hängen in mehr als zwei Metern Höhe und sind deshalb nicht leicht zu erreichen. Und sie bestehen aus zehn Millimeter dickem Kunststoff.