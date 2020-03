Seuche raffte ein Fünftel aller Nienborger dahin

.

Seit der verheerenden Pest-Pandemie von 1347/52 gab es in Deutschland immer wieder seuchenartige, als Pest oder „Schwarzer Tod“ bezeichnete Krankheiten – hochansteckende bakterielle Infektionen, die von Ratten und Flöhen übertragen werden. Erst 1894 entdeckte der Arzt und Bakteriologe Alexandre Yersin den Erreger und entwickelte gleich auch den ersten Impfstoff.

Vor allem während des Dreißigjährigen Krieges blieben die Pest und andere Ansteckungskrankheiten wie Typhus und Cholera permanente Begleiterscheinungen der Kriegshändel. Seit Anfang der 1630er Jahren wütete die Pest im Münsterland und in seinen Nachbarregionen. Um den 22. Oktober 1630 trat sie auch in Metelen in etlichen Häusern auf, so dass die Äbtissin des dortigen Stifts nach Nienborg flüchtete und sich dort ein Haus, wohl auf der Burg, mietete.

Ahaus lässt Nienborg Schulden nach

Der Goldschmied Balthasar von Billerbeck, ein illegitimer Spross der Burgmannenfamilie von Billerbeck und Verwalter des Nienborger Burghofs (Langes Haus), berichtete am 21. Juni 1635 seiner Herrschaft: „Die jungst gewehsene soldatesca haben alhyr in der statt die scheuwliche seuche de pest vorlassen undt seindt subitht am dritten dach zwey gestorben, welches Gott gnedich abwenden wolle.“ Die Krankheit breitete sich aber weiter aus, im Oktober schrieb der Verwalter: „Belangendt kranckheitt alhie, ist nach sohe, hier sindt schoen bey 80 personen gestorben.“ Im November 1635 ließ sich die Stadt Ahaus sogar erweichen, der Stadt Nienborg von deren Schulden in Höhe von 247 ½ Reichstalern wegen des den Bürgern zugefallenen Elends 47 ½ Reichstaler aus Mitleid nachzulassen.

Am 27. Juli 1636 schieb Balthasar von Billerbeck: „So ist auch leider die pest bey unß wider eingefallen undt befindt sich alhie ein gmein lant sterben, da vast kein ortt, wo diese plage nicht dominire, d(a)z gantze dorffer undt stette außsterben, welches Gott der allmechtigh gnedich von uns abwenden wollen. Amen.“

Kurze Zeit später berichtete von Billerbeck über eine nahezu völlig entvölkerte Stadt Nienborg, und dass mehr als 100 Menschen – das ist etwa jeder fünfte Einwohner – gestorben seien: Dieser Ort „itz gar erbermlich befunden wirtt, da in der gantz stadt nicht 4 par menschen, andere, so in schopfen undt scheuren hinauß gefluchtett, daglichs geplundertt undt beraubett werden, auch mehr dan 100 undt etzliche wechgestorben, also d(a)z vor den thüren graß wie heuw gwaxen“. Kaum zu glauben, dass die ganze Stadt von keinen „4 par menschen“ mehr bewohnt gewesen sein soll – während sie zu jener Zeit eigentlich um die 500 Einwohner hatte

Maßnahmen nicht überliefert

In den folgenden Monaten scheint Nienborg von der Krankheit verschont geblieben zu sein. Denn Balthasar von Billerbeck schrieb am 4. Juli des folgenden Jahres, der junge Herr Torck halte sich jetzt auf dem Hohen Haus in Nienborg auf. Ihm sei nach dem Tod seines zu Haus Asbeck wohnenden Vaters „de peste auffs haus kohmen“, und es sei „seyner swester kindt drin gestorben“. Daher sei er von seinem Wohnort, dem Haus Vorhelm, nach Nienborg „abgewichen“, das demnach mittlerweile wieder eine sichere Zuflucht gewesen sein dürfte.

Allerdings heißt es schon am 26. März 1638 erneut, es „feldt bey uns leyder de peste abermahl wydrumb ein, so in der stadt als auch auffm lande“. Danach schweigen die Quellen jedoch vom weiteren Verlauf der Epidemie.

Wie man sich damals in Nienborg vor der Pest zu schützen versuchte – außer durch die Flucht ins Umland – wird nicht überliefert. Wahrscheinlich waren die Maßnahmen aber ähnlich denen in anderen Orten: Dort wurden die Betroffenen isoliert, beispielsweise in den örtlichen Armenhäusern, oder ihre Häuser wurden besonders gekennzeichnet oder gar verschlossen.

Nicht selten wurde die Seuche als göttliches Strafgericht angesehen. Also wurde bei Gott und den Heiligen Zuflucht gesucht, um durch Gebete, Stiftungen und öffentliche Gelübde ferneres Unheil abzuwehren oder für das Seelenheil vorzubeugen.

Spende fürs Seelenheil

Die Nienborger Eheleute Henrich Schomacher und Elsabe Hanekotten zum Beispiel spendeten am 13. Juni 1635 zu ihrem, ihrer Kinder und ihrer Familie Seelenheil in das Armenhaus in der „Korten Straten“ am Stadtgraben (Lammers-Armenhaus im „Kurzen Ort“) 16 Reichstaler. Was allerdings nichts half: Der Notar vermerkte nachträglich, dass die Ehefrau, die „mit derselbigen kranckheit von Godt genadigst heimgesocht“, in der folgenden Nacht, am 14. Juni 1635, gestorben sei.

Im September 1636 bekannten auch die Eheleute Gerdt Bevers und Margaretha thor Hoffsteden aus Nienborg, sie hätten unlängst, zur Zeit der „scheuwlichen kranckheit“, zu ihrem Seelenheil den Armen im Burgherren-Armenhaus in der Stadt 15 Reichstaler vermacht.

Wegen des großen Verlustes an Menschenleben wurde in Nienborg noch im Pestjahr 1636 ein öffentliches Gelübde abgelegt, zukünftig den Festtag der Enthauptung des Hl. Johannes des Täufers (29. August) feierlich zu begehen, um sich dessen Schutzes zu versichern. Die 1649 ins Leben gerufene Sakramentsprozession am Sonntag vor dem genannten Festtag des Heiligen hatte dieselbe Intention. Die Prozession entwickelte sich schnell zur bedeutendsten für das Kirchspiel Nienborg, so dass sie den Namen „Nienborger Prozession“ (1696) oder auch „Hauptprozession“ (1791) erhielt.

Schnell wieder gewachsen

1677 ist in Nienborg erneut von einer ansteckenden Krankheit die Rede, ohne dass bekannt wäre, ob es sich um die Pest gehandelt hat. In einer Schatzungsliste aus diesem Jahr wird bei folgenden Bewohnern des Wigbolds ein Schatzungsnachlass mit den Worten vermerkt, „wegen außgestandener contagion“: Jorgen Kemper, Willem Rosier, Johan Levelingh, Diederich Reecken. Johan Loysinck wird als „tödtkranck“ bezeichnet. Unter den Bauern der Bauerschaft Callenbeck erhielt auch Tonnes Johan „wegen der contagion (Ansteckung)“ einen Nachlass.

Danach ging es aber wieder aufwärts: Die Bewohner Nienborgs erholten sich von den Verlusten durch die große Pest in den 1630er Jahren und überhaupt von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges relativ schnell. Bereits 1692 machte ein Bevölkerungswachstum die Erweiterung der Stadt um die so genannte „Niestadt“ notwendig.