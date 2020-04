Zahl steigt leicht an

Jedes Jahr veröffentlicht die Kreispolizei die Unfallstatistik. Für Heek weist diese für 2019 Licht und Schatten auf. Besonders die Anzahl der Rad- und Pedelecunfälle gibt Anlass zur Sorge.

11 395 Mal krachte es im vergangenen Jahr auf den Straßen im Kreis Borken. Landesweit waren es 679 273 Unfälle. Ein Teil davon ereigneten sich auch in Heek und Nienborg. Und dabei ist im Vergleich zu 2018 sogar ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

31-Mal knallte es 2019 in der Dinkelgemeinde (2018: 26 Mal) schwer. Und dennoch gab es im Kreis nur in zwei Kommunen weniger Unfällen dieser Kategorie – in Legden (20) und Südlohn (29). Die meisten Unfälle gab es in Bocholt mit 383. Als schwer werden übrigens alle Unfälle bezeichnet, bei denen Menschen verletzt wurden oder bei denen es zu einem größeren Sachschaden kam.

Positiv hervorzuheben ist: Kein Mensch kam 2019 bei einem Verkehrsunfall in der Dinkelgemeinde ums Leben. 2018 war eine Person tödlich verletzt worden. Auch Schulwegunfälle gab es 2019 glücklicherweise nur einen einzigen in Heek (2018: 0).

Insgesamt verunglückten 34 Personen auf den Straßen in Heek, fünf davon schwer und 29 leicht. Bei den Schwerverletzten war die Zahl damit im Vergleich zu 2018 um zwei Fälle rückläufig. Anders sieht es bei den Leichtverletzten aus. Dort stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um neun. Dabei waren übrigens in fünf Fällen Drogen oder Alkohol im Spiel.

Hört sich vielleicht nicht viel an, ist aber im Vergleich zu 2018 (zwei Fälle) ein Anstieg um 150 Prozent.

Bei 35 Unfällen machten sich Autofahrer einfach aus dem Staub, ohne sich um den von ihnen verursachten Schaden zu kümmern.

Dennoch ist diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um drei Fälle zurückgegangen. 39,2 Prozent der Unfallfluchtfahrer konnte die Polizei ermitteln.

Und wie sieht die Bilanz bei Unfällen von Rad- und Pedelecfahrern aus? In diesem Fall kommt die so genannte Verunglücktenhäufigkeitszahl zum Einsatz. Anhand dieser Zahl kann die Kreispolizei Kommunen miteinander vergleichen, obwohl diese unterschiedliche Einwohnerzahlen haben. Errechnet wird dabei ein Wert, der sich immer auf 100 000 Einwohner bezieht.

Für die Dinkelgemeinde lag der Wert 2019 bei 103,7 (2018: 69,1) – ein deutlicher Anstieg.