Nienborger Schützen feierten zu doll Karneval

Über die Beziehung von Kirche und Schützengesellschaft in Nienborg ist wenig überliefert. Da war der Ehrendienst bei Beerdigungen und Prozessionen. Besonders bei den Hagelprozessionen und Umgängen zum Segnen der Felder bediente sich die katholische Kirche der Schützen, einerseits zum Tragen des „Himmels“ oder der Andachtsbilder, andererseits aber auch, damit diese über die Sicherheit draußen, weitab vor den Toren der Stadt wachten.

Zwar ist die Schützenbruderschaft in kirchlichen Unterlagen vor 1800 nicht genannt, doch erscheint in einer Akte des Bistumsarchivs aus dieser Zeit ein Fahnenträger bei der Hagelprozession nach Heek. Dieser erhielt eine Vergütung von vier Stüber Coesfeldisch. Es ist anzunehmen, dass der Fahnenträger durch den Schützenverein gestellt wurde. Noch heute begleiten die Schützen bei den Prozessionen das Allerheiligste. Ein weiterer auch für das vergangene Jahrhundert belegter kirchlicher Brauch des Schützenvereins ist die Organisation des Osterfeuers.

Damals entwickelte sich das Schützenfest zum Volksfest. Der Höhepunkt war und ist heute noch das Königsschießen. In Nienborg findet das Ringen um die Königswürde am Kirmesmontag statt. Die Kirmes oder das Kirchweihfest wurden zum Jahresgedächtnis der Einweihung der alten Pfarrkirche „Verklärung Christi“ am ersten Sonntag im August abgehalten. Die Kirche wurde um 1640 errichtet.

Als sie um 1790 einzustürzen drohte, riss man sie ab und errichtete an diese Stelle das Heilige-Geist-Armenhaus. Auf dem alten Kirchplatz am Armenhaus wurde jahrzehntelang die Kirmes abgehalten. In unmittelbarer Nähe fand das Vogelschießen statt. Als Ziel wählte man anfangs einen hölzernen Papagei, dem später der Holzadler folgte. Der Ehrenpreis für den neuen König ist auch heute noch die silberne Schützenkette.

Nach alter Sitte stiftet der König für die Kette ein silbernes Schildchen und beschafft für das nächste Schützenfest den Vogel.

Um 1870 war es in Nienborg Brauch, dass der König den Offizieren nach gelungenem Königsschuss Stippmilch und Pfannkuchen verabreichte. Für Nienborg nicht belegt ist, dass das Königsamt mit Vorteilen verbunden war, die der Rat oder die Burgmänner gewährten. Es wird wohl so gehandhabt worden sein, wie es 1705 für Ahaus belegt ist, wo der König bis zu zwei Jahren von Wache und anderen Stadtdiensten befreit war. In anderen Orten brauchte der König für einen gewissen Zeitraum keine Steuern zu bezahlen.

Ein alter Brauch war in Nienborg auch eine während des Vogelschießens veranstaltete Kinderbelustigung. Diese bestand aus Spielen verschiedenster Art und Kuchenessen. Die Kinderbelustigung fand bis 1938 unmittelbar am Heilig-Geist-Armenhaus statt. In den 1950er-Jahren wurde dieser Brauch aufgegeben.

Dem Fest voraus geht noch heute das Schmücken der Vogelstange, das Wegbringen des Toogs. Ein an der Vogelstange angebrachter grüner Birkenzweig soll das Nahen des Festes ankündigen. Seit 1887 wird in Nienborg in einem Zelt gefeiert, davor dienten wohl Lauben aus Grün als Veranstaltungsort.

Die Pflege des Brauchtums beschränkte sich bei den Bürgerschützen nicht nur auf das Schützenfest. Vor allem Karneval wurde in früheren Jahren gefeiert. Zur Fastnachtzehr lieferten die von den Junggesellen eingesammelten Würste die Grundlage. Nach unliebsamen Vorfällen und Ausschreitungen schaffte Pfarrer Friedrich Jost das Fastnachtsfest ab und führte dafür mit bischöflicher Erlaubnis vom 12. Dezember 1854 das 40-stündige Gebet ein.

Pfarrer Jost war dem Treiben der Schützen nicht sehr zugetan. In seinem Tagebuch hielt er fest: „Die sogenannten Fastnachtstage waren seit langen Zeiten an vielen Orten Sauflage erster Klasse. Wer würde es geglaubt haben, wenn man vor 20 Jahren jemandem gesagt hätte: Diese Tage werden bald die ersten Bettage werden. Gott gebe uns, dass Satan, dessen Fest an diesen Tagen aufgehoben, seine Feste nicht auf andere Tage verlegt.”