Abbrucharbeiten haben begonnen

Es tut sich was in schwieriger Zeit: Schweres Gerät ist aktuell damit beschäftigt, das KAB-Lagergebäude am Dinkelstadion abzureißen. „In 14 Tagen wird der Betonbauer wahrscheinlich die Fundamentierungsarbeiten aufnehmen können“, berichtet der KAB-Vorsitzende Christian Hilbring .

Damit wird ein Planungsprozess in Kooperation mit dem Heeker TC, der mit dem ersten Antrag an die Gemeinde im September 2018 begonnen hatte, in die Praxis umgesetzt. Planmäßig.

„Das ist für uns alle natürlich eine erfreuliche Nachricht. Wir haben aber auch keinen Zeitdruck“, sagt der Vorsitzende. Das Material sei aktuell sehr gut eingelagert, dank der Unterstützung durch die Gemeinde und die Bürgerstiftung.

Nachdem in der vorletzten Woche die asbesthaltigen Platten demontiert und entsorgt worden sind – das ehemalige Vereinsheim stammte aus den 1970er-Jahren –, starteten die Abrissarbeiten am vergangen Dienstag.

Entstehen wird eine Stahlhalle mit Thermowänden. Dabei stünden die Zweckmäßigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. „Das wird exakt so umgesetzt, wie es mit Gemeinde und Tennisclub besprochen wurde“, erklärt Hilbring. Ein ursprünglicher Plan, das Gebäude, das unter Schimmel- und Nagerbefall litt, umzubauen, war verworfen worden.

Ein Neubau hatte sich nicht zuletzt als kostengünstiger herausgestellt. Dieser wird eine Fläche von 200 Quadratmetern bieten, auf der die KAB Lebensmittel, Geräte, Materialien und Zelte unterbringen wird. Ebenso lagert der Tennisclub dort Material ein.

Die Kostenschätzung hatte einen Gesamtbetrag von 140 000 Euro ergeben, der Haupt- und Finanzausschuss segnete Ende 2019 einen Zuschuss von 102 000 Euro ab.

Rund 30 Prozent erbringt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung in Eigenleistung. Hilbring: „Wir werden vor allem dann aktiv werden, wenn die Gebäudehülle steht.“ Elektroinstallation und Außenanlagen seien Themen, die Vereinsmitglieder übernähmen. Ebenso baue die KAB auf Eigenmittel und Spendengelder. In der Summe liegt die KAB bei 37 000 Euro.

Wenn es zur 41. Stadtranderholung Ende Juni – sofern durchführbar – mit dem Bezug etwas werden könnte, wäre das klasse, so Christian Hilbring. Die Anmeldezahlen seien rekordverdächtig. „Wir haben aber überhaupt keinen Druck und freuen uns, dass das Projekt läuft“, sagt der Vorsitzende.

Ähnlich sieht es Maria Wenker, Vorsitzende des Heeker TC: „Es wäre schön, wenn wir zur Winterpause Material einlagern können. Aktuell haben wir gute Alternativen.“ Die Corona-Pause werde genutzt, um Plätze und Anlage zu pflegen. „Die neue Pumpe zur Platzbewässerung läuft auch“, freut sie sich.