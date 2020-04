Erstmal nur abwarten

„Es wurden ganz klassische Drainagegräben gezogen, die sowohl Fläche als auch Volumen bieten. Das ging schnell vonstatten“, erklärt der Mitarbeiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Verkehr.

Aktuell ist der neue Bikepark am Jugendhaus ZAK nicht nur wegen des Corona-Kontaktverbots gesperrt, sondern auch wegen des matschigen Untergrunds nach den ergiebigen Regenfällen zu Beginn des Jahres.

Die Fläche war Ende Februar von großen Pfützen übersät, an Fahrbetrieb war nicht zu denken – und das nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung im September. Grund dafür: Der Untergrund, der auf einem Polster aus wasserundurchlässigem Lehm ruht, ist zu sumpfig.

Den „Kompromiss“, damit der Bikepark dort überhaupt eine Zukunft haben könne, hatten Meyer und Bauamtsleiter Herbert Gausling auch im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus im Februar anerkannt.

​Nun wurde – wie im Ausschuss angekündigt – auf dem kurzen Dienstweg gehandelt, um eine Besserung der Situation zu erreichen: Recht kostengünstig und unkompliziert wurden die Drainagegräben durch den Bauhof eingezogen. „Wir müssen nun in zweierlei Hinsicht Geduld zeigen, ob die Maßnahme nachhaltig ihre Wirkung zeigt: Zum einen muss es Betrieb im Bikepark geben, zum anderen eine entsprechend nasse Witterung. Erst dann können wir beobachten“, so Meyer.

Das kann allerdings noch etwas dauern. Die vorgesehene Freigabe zu Mitte April wird es nicht geben können. Und so heißt es nun abwarten. Fakt bleibt nichtsdestotrotz auch, dass der Bikepark auch mit Drainage kaum das gesamte Jahr über befahrbar sein wird. Unabhängig vom verwendeten Material muss der Bikepark bei schlechter Witterung geschlossen werden, um Schäden am Untergrund zu vermeiden. So wie bei jedem Rasensportplatz bekanntermaßen auch …