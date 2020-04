Vorbei an den Zelten mit den Toten

Dort hat die 19-Jährige immerhin Zeit, über ihren Aufenthalt im „Big Apple“ und die verfrühte Rückkehr zu erzählen:

„Mein Abenteuer startete im vergangenen August. Nach bestandenem Abitur und monatelanger Vorbereitung stand ich endlich in Frankfurt am Flughafen. Mit Unterstützung der Organisation Cultural Care wollte ich als Au-pair meine Sprachkenntnisse verbessern, eine neue Kultur kennenlernen und viele Erfahrungen sammeln.

Mein Aufenthalt in Amerika, der eigentlich für zwölf Monate geplant war, aus denen wegen des Corona-Ausbruchs nur neun wurden, begann an der Hofstra-Universität mit Vorlesungen in Pädagogik, Gesundheit, Sicherheit und Kommunikation. Fünf Tage später ging es zu meiner Gastfamilie.

Herzlicher Empfang

Für mich hieß das, eine halbe Stunde Autofahrt nach White Plains zu einer Bushaltestelle, an der mich meine Gastmutter herzlich empfing. Sie ist Koreanerin und mein Gastvater Franzose. Entsprechend viele Kulturen kommen in dieser Familie zusammen.

Mein Zuhause für die nächsten neun Monate war der New Yorker Vorort Larchmont. Die zwei Kinder, drei und fünf Jahre alt, freuten sich riesig, mich endlich begrüßen zu können. Ich wohnte im Erdgeschoss des Hauses und hatte ein eigenes kleines Bad. Einige Tage später begann mein Arbeitsalltag. Um 7 Uhr morgens klingelte der Wecker. Ich bereitete das Frühstück für die Kinder vor und kochte das Mittagessen, das sie mit in die Schule nahmen.

Während sie an der French American School of New York unterrichtet wurden, kümmerte ich mich um den Haushalt der Familie. Meine Gast-Mama leitet ein kleines Werbeunternehmen und arbeitete im Homeoffice. Die Schule endete um 15 Uhr. Nachmittags fuhr ich mit den Kindern zum Taekwondo, Fußball, Tanzen, Musikunterricht, in die Bücherei, auf den Spielplatz oder zu Spielenachmittagen.

Wertvolle Insidertipps

Am Wochenende war ich so oft es ging in New York City. Von meinen Gasteltern erhielt ich wertvolle Insidertipps, die über die Touristenattraktionen wie Empire State Building, Central Park oder Freiheitsstatue hinausgingen. Meinen Lohn investierte ich in Reisen nach Washington, Philadelphia und Miami. Neben einem geklauten Portemonnaie, einem Autounfall und einem gecancelten Flug habe ich sehr viel Schönes erlebt.

Negativer Höhepunkt war und ist aber die Coronakrise. Die Stadt, in der ich wohnte, meldete Mitte Februar den ersten Coronafall. Dann ging alles sehr schnell. Ich musste mich beim Auswärtigen Amt als „im Ausland arbeitende Deutsche“ melden, um in einer möglichen Krisensituation Hilfe vom deutschen Konsulat zu bekommen.

Hohes Fieber und starker Husten ließen Anfang März vermuten, dass mein Gastvater infiziert ist. Da die Krankenhäuser und Arztpraxen zu diesem Zeitpunkt aber schon maßlos überfüllt waren, konnte er sich nicht testen lassen. Die Folge war, dass wir alle eine Woche in Selbstisolation gelebt haben. Dann schlossen die Schulen, Büchereien und Geschäfte. Viele Kleinunternehmen waren innerhalb weniger Tage bankrott. Larchmont wurde zur Geisterstadt. Die Straßen, die sonst vierspurig befahren wurden, waren wie leer gefegt. Vom Auswärtigen Amt erhielt ich mehrere Nachrichten, die USA zu meiner eigenen Sicherheit schnellstmöglich zu verlassen.

Aufforderung des Gesundheitsministers

Hinzu kamen die Sorgen meiner Eltern und Gasteltern – und nach langen Diskussionen wurde entschieden, dass ich mein Auslandsjahr vorzeitig abbrechen muss. Auf meinem Weg zum Flughafen fuhr ich das letzte Mal durch die riesige Stadt. Vorbei an den zahlreichen Zelten, in denen die Toten untergebracht wurden. Am Flughafen John F. Kennedy waren auffällig wenige Menschen, es herrschte Masken- und Handschuhpflicht.

Auf dem Flug nach Deutschland war das Flugzeug nur halb voll. Jeder Fluggast erhielt einen Brief vom Bundesministerium für Gesundheit, in dem er aufgefordert wurde, nach der Ankunft in Deutschland 14 Tage in Quarantäne zu leben.

Am Frankfurter Flughafen empfingen mich meine Eltern. Auch hier waren nur wenige Menschen. Alles wirkte wie in einem Science-Fiction-Film, es lag eine deutliche Anspannung in der Luft. Meine Stimmung verbesserte sich aber rapide, als wir zu Hause ankamen. Meine Freunde und Verwandten haben mich aufgrund des Kontaktverbots mit kreativen Begrüßungen zu Hause empfangen. Plakate, Fotos, Begrüßungen auf der Straße und der Garagenauffahrt, Blumen und ein Willkommenskorb ließen mich direkt besser fühlen.

Am Tag nach meiner Rückkehr war ich im Corona-Behandlungszentrum im Dorf Münsterland in Legden. Die Ärztin riet mir, die 14 Tage Inkubationszeit abzuwarten und erst bei Symptomen einen Test durchzuführen. Auch meine Familie entschied sich, die zwei Wochen freiwillig in Quarantäne zu verbringen.

Trotz der Isolation genieße ich nun im Garten die Sonne und verbringe die Zeit mit meiner Familie. Der Osterhase war auch da und hat uns ein paar Osterüberraschungen gebracht.

Im Sommer wäre ich eigentlich mit einem Bus die Westküste entlang gefahren, aber nun bin ich zurück im kleinen Nienborg. Wesentlich schneller, als mir lieb war . . .