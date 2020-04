Das Coronavirus hat das öffentliche Leben weiterhin fest im Griff. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten. Kitas, Schulen und viele Geschäfte sind geschlossen. Spiel- und Bolzplätze gesperrt.

Die Einhaltung dieser Regeln werden in Heek gezielt kontrolliert. So wie am Osterwochenende. „Wir brauchen keine übertriebene Härte, aber es gibt Dinge und Vorgaben, an die sich eben jeder halten muss“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff .

In diesem Fall ​greift der Bußgeldkatalog des Landes NRW. Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Und allein die Sanktionen für Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum sind lang und mitunter saftig. Eine kleine Übersicht über die Höhe der Strafgelder: Grillen: 250 Euro, Picknick: 250 Euro, Zusammenkünfte und Ansammlungen mit mehr als zwei Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören: 200 Euro, Verstoß gegen das Besuchsverbot (Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser): 200 Euro, Organisation von Sportveranstaltungen oder Zusammenkünften: 1000 Euro.

Abgesehen von den genannten Vorfällen, das betont der Bürgermeister, sei die Sache in der Gemeinde bisher gut gelaufen. ​„Ich stelle hier eine hohe Selbstdisziplin fest. Die Leute halten sich an die Vorgaben. Sie nehmen die Situation so an, wie sie ist.“

Aktuell sind die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes täglich unterwegs. Auch in den Abendstunden, wie Weilinghoff betont. Am Wochenende gibt es eine Rufbereitschaft.