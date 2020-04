Der Kandidat ist bestens vernetzt

Fester Blick, ein Lächeln auf den Lippen und klare Worte – Markus Janning (32) legt beim Pressegespräch unter Corona-angemessenen Bedingungen einen selbstbewussten Auftritt hin. Nicht ohne Grund, schließlich will der 32-Jährige für die CDU-Ortsfraktion bei den Kommunalwahlen (13. September) auf den Bürgermeister-Thron klettern. Und damit nach Dr. Kai Zwicker zweitjüngster Bürgermeister in der Geschichte der Dinkelgemeinde werden.

Schon jetzt ist klar: Das Rennen um den Bürgermeisterposten dürfte spannend werden. Denn mit Markus Janning fordert ein Heeker Urgestein den aktuellen Amtsinhaber Franz-Josef Weilinghoff (parteilos) heraus. Hört man sich in der Gemeinde um, trauen nicht wenige dem 32-Jährigen den großen Wurf zu.

Doch unter Druck setze ihn diese Erwartungshaltung nicht, sagt Markus Janning. „Nein, überhaupt nicht. Das beflügelt mich. Das ist doch ein gutes Zeichen. Klar ist aber auch, dass ich es nicht jedem recht machen kann.“

Ein kurzer Blick auf das bisherige Leben und nicht-politisches Wirken in der Dinkelgemeinde. Aufgewachsen ist Markus Janning „Am Donnerberg“, seit vielen Jahren ist er Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und auch in der Sportszene kein Unbekannter.

Präsident des Junggesellenschützenvereins St. Maria Heek, stellvertretender Vorsitzender des SV Heek und, und, und. Kurzum: Der 32-Jährige ist in der Dinkelgemeinde bestens vernetzt. Ein Vorteil für die Wahl? „Ich denke ja. Ich kann auf viele Menschen und ihre Ideen, Wünsche und Meinungen zurückgreifen.“ Und da wundert es nicht, dass dem 32-Jährigen das Vereinsleben allgemein in der Gemeinde besonders am Herzen liegt.

​„Vereine sind für mich das Rückgrat einer jeden Gemeinde. Dort kommen die Menschen zusammen. Dort findet jeder Anschluss.“ Obwohl Markus Janning Mitglied des SV Heek ist, seien ihm alle (Sport-)Vereine wichtig. „Es geht mir um das Ganze hier in der Gemeinde.“

Bereits zwei Jahre vor der Aufstellung Markus Jannings als Bürgermeisterkandidat tagte die Findungskommission des CDU-Ortsverbandes. Anfang März hatten dann der CDU-Vorstand und die Ratsmitglieder der CDU-Fraktion „einstimmig und mit großer Begeisterung“ beschlossen, Markus Janning aufzustellen.

Zunächst blieb sein Name geheim, nach und nach pfiffen es aber die Spatzen von den Heeker Dächern. Und Mitte April nahm Markus Janning die Rolle als Herausforderer des Amtsinhabers offiziell an. Dass mit Franz-Josef Weilinghoff sein aktueller Chef zugleich sein Kontrahent sein wird, sieht Markus Janning nicht als Problem an. „Ich habe Herrn Weilinghoff natürlich über meine Pläne informiert. Er ist mein Chef, ich mache meine Arbeit wie bisher und wir grüßen uns auf dem Flur.“

Doch was zeichnet den jungen Mann aus? ​„Er ist jung, dynamisch, offen und hat einen guten Draht zu den Menschen“, umschreibt es der CDU-Fraktionsvorsitzende Walter Niemeyer. Und das für so ein politisches Amt als Gemeindeoberhaupt doch recht junge Alter sieht Markus Janning selbst dabei nicht als Nachteil.

„Man muss den Menschen hinter dem Alter sehen. Seine Erfahrungen, seinen Werdegang.“ Fast 16 Jahre ist der 32-Jährige mittlerweile bei der Gemeindeverwaltung tätig. „Ich habe noch nie davor zurückgeschreckt, Verantwortung zu übernehmen“, stellt Markus Janning klar.​

Jetzt sei es eben an der Zeit, das Ganze auch auf der politischen Bühne anzugehen. Darum habe er die Aufstellung auch gerne angenommen. Fehlende Erfahrung in Sachen Wahlkampf räumt der 32-Jährige zwar ein, sagt aber auch; „Das muss kein Nachteil sein, wenn man frisch an die Sache herangeht.“ Neue Gesichter bringen neue Ideen.

Und Ideen hat Markus Janning schon jetzt jede Menge. „Ich will Dinge anpacken, vorantreiben und gegebenenfalls verändern.“ Konkret heißt das: Das Vereinsleben stärken, grüne Themen angehen und vor allem Familien in der Gemeinde eine Zukunftsperspektive bieten. Wohnen, Arbeit, Kita und Schule - das sind dabei die Zauberworte. „Es muss hier einfach richtig attraktiv für Familien werden.“

​In Sachen Wahlkampf hält sich Markus Janning noch bedeckt – auch wegen der Corona-Krise. „Das macht derzeit die Sache nicht leichter. Das gilt aber natürlich nicht nur für mich.“ Auf Festen und Veranstaltungen den Kontakt zu den Menschen suchen, fällt eben derzeit ins Wasser. „Es geht also im Moment darum, Alternativen zu finden.“

Etwa wie Facebook und Instagram. Auch eine eigene Homepage hat der 32-Jährige mittlerweile. „Es geht darum, mich den Menschen vorzustellen, die mich noch nicht kennen. Jeder darf mich gerne anschreiben und so mit mir ins Gespräch kommen.“ Die Corona-Not macht eben erfinderisch.