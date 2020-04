Schon lange kämpft Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff dafür, die Veranstaltung in die Dinkelgemeinde zu holen. Dieses Jahr hat es geklappt. Doch ob die Filmschauplätze stattfinden können, ist derzeit nicht klar. Schuld ist die Corona-Krise. Und dennoch gibt es gute Nachrichten.

„Sollte das Event tatsächlich ausfallen müssen, dann sind alle Kommunen, die 2020 dabei sein sollten, auch 2021 dabei – wenn sie denn wollen“, stellt Projektleiterin Anna Fantl klar. Verantwortlich für die Filmabende ist die Film- und Medienstiftung NRW.

Doch an einen Ausfall wegen der Corona-Krise will die Projektleiterin noch nicht denken. Wenngleich sie sagt: „Die Krise erschwert natürlich die Planung. Die Bestimmungen ändern sich ja praktisch täglich. Solange es kein eindeutiges Zeichen aus der Politik gibt, planen wir weiter.“

Und das heißt, dass in Heek der 9. Juli als Filmabend festgehalten wird. Noch. Veranstaltungsort ist der Klanggarten der Landesmusikakademie. Ein Ort, der dafür perfekte Rahmenbedingungen bietet. Da sind sich Anna Fantl und Franz-Josef Weilinghoff einig.

Der Film wird auf den jeweiligen Ort abgestimmt. Die Gemeinde stellt die Infrastruktur, ein Rahmenprogramm (Catering/Picknick) und entrichtet einen Beitrag von 1500 Euro.

Nach aktuellem Stand sind Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. „Aktuell sprechen wir da ja von 1000 und mehr Menschen“, so Anna Fantl. Für den Filmabend in Heek wird vorsichtig mit 300 bis 500 Zuschauern kalkuliert. Also deutlich unter dem derzeitig gültigen Grenzwert.

​Unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wäre die Veranstaltung nach derzeitigen Stand möglicherweise noch durchführbar. „Über Details müsste man dann sprechen, wenn es tatsächlich so weit käme“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff.

Noch ist die Sache also sehr schwammig. Eindeutig ist hingegen die Geschichte mit dem Rahmenprogramm. Catering und Picknick müssten bei einer Durchführung ins Wasser fallen. Da lassen die Corona-Vorgaben keinen Spielraum.

Selbst wenn einige der 19 Kommunen aus freien Stücken auf eine Durchführung verzichteten, die Veranstaltungen als solches aber erlaubt wären, dann würden die Filmschauplätze nicht ausfallen. „Dann läuft das eben mit weniger Teilnehmern“, so Anna Fantl, die die Filmschauplätze seit 22 Jahren organisiert.