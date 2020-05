Die Freude darüber ist bei vielen groß: Es ist eben ein Unterschied, Gottesdienste im Radio, Fernsehen oder per Stream zu verfolgen oder aktiv mit Gebet und Gesang und in Gemeinschaft in der Kirche an ihnen teilzunehmen. Allerdings sind Abstandsregeln und Hygienevorschriften genau zu beachten.

In der Pfarrei Heilig Kreuz mit den Kirchorten Heek, Nienborg und Ahle ist der erste Gottesdienst am kommenden Sonntag (10. Mai). „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, denn Sorgfalt und Sicherheit gehen vor Schnelligkeit“, sagt Pfarrer Josef Leyer. Die Gottesdienste finden zunächst nur in der größten Kirche, der St.-Ludgerus-Kirche in Heek, statt. Die Sitzplätze, die 1,50 Meter Abstand in alle Richtungen einhalten, sind durch grüne Schilder unübersehbar gekennzeichnet. Es stehen etwa 80 Plätze zur Verfügung. An den Eingängen stehen Desinfektionsspender bereit, an denen sich alle Besucher vor und nach dem Gottesdienst die Hände reinigen sollten. An den Türen ist ein Ordnungsdienst eingerichtet. Vor und nach jedem Gottesdienst werden die Bänke desinfiziert. Gebetbücher werden nicht ausgelegt.

Risikogruppe sollte noch warten

Es ist sinnvoll Masken zu tragen, denn ein Infektionsrisiko besteht nach wie vor. Personen, die über 60 Jahre sind oder zur Risikogruppe gehören, sollten sich im Blick auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit der anderen überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, zunächst noch nicht am Gottesdienst teilzunehmen. Die nächsten Gottesdienste sind am Sonntag (10. Mai) um 11 Uhr, am Mittwoch (13. Mai) um 19 Uhr, am Samstag (16. Mai) um 17 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag (17. Mai) um 11 Uhr.

Pater Joy ist auch weiterhin in seinem Heimatland Indien. Dort herrscht Kontaktsperre. So verbringt er die Zeit mit seinen Eltern. In Indien sind alle Kirchen, Tempel und Moscheen abgeschlossen. Bei geöffneten Türen gäbe es sonst sofort Menschenansammlungen. Pater Joy lässt alle herzlich grüßen und ist in Gedanken bei seiner Gemeinde.