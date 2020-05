Jetzt sickerte durch, dass die Verwaltung dank ihres Vorkaufsrechts bereits Ende 2019 die dazugehörige Gaststätte Mümken für eine mittlere sechsstellige Summe gekauft hat. Das Thema wurde nur im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzungen behandelt. „Ja, das kann ich bestätigen“, sagt Bauamtsleiter Herbert Gausling.

„Wir wollen dort einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen und jetzt haben wir dazu das komplette Rüstzeug in der Hand“, sagt der Bürgermeister. Immerhin könnte der Festplatz perspektivisch so noch ein ganzes Stückchen größer werden. Vorausgesetzt, auch die Gaststätte wird abgerissen. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen“, so Franz-Josef Weilinghoff. ​ Das Gebäude steht jedenfalls nicht unter Denkmalschutz. „Meine persönliche Meinung ist, das Gelände eher frei zu machen.“ Doch bis es dazu tatsächlich kommen könnte, werden noch einige Monate ins Land ziehen – das Grundstück geht erst im dritten Quartal dieses Jahres in den Gemeindebesitz über.

Davon ab wird aktuell das neue Wege-Konzept auf dem Festplatz in die Realität umgesetzt. Im Zentrum des Ganzen soll eine Boulebahn mit Sitzgelegenheiten stehen. Neuanpflanzungen, eine Blühwiese sowie ein Jubiläumsbogen gehören ebenfalls zum Maßnahmenpaket.

​Nach derzeitigem Stand kostet die Umgestaltung gut 190 000 Euro – ohne die Gestaltung der Fläche der Gaststätte Mümken. Die Gemeinde trägt 35 Prozent der Kosten. Die übrigen gut 124 000 Euro sind Fördermittel vom Land NRW. Die Bezirksregierung Münster hat die Summe bereits bewilligt. Läuft weiterhin alles nach Plan, ist die Umgestaltung Mitte des Jahres abgeschlossen.

„Wir werden sehen, ob das klappt. Auf jeden Fall wird das alles einmal richtig gut aussehen. Davon bin ich überzeugt“, so der Bürgermeister.