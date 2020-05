Doch dann kam kurzfristig alles anders und die Sache wurde vertagt. Und auch wenn es komisch klingt: Die Sache hat etwas Gutes.

Nur zwei Bewerbungen um den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Heimatpreis waren am Tag vor Einsendeschluss bei der Gemeinde eingegangen. Erst in den Abendstunden des 30. April trudelten tatsächlich noch drei weitere Bewerbungen ein.

​Zu diesem Zeitpunkt war die Vorlage für die Ratssitzung allerdings schon gefertigt. Punkt vier der Tagesordnung sah vor, den Heimatpreis während der Sitzung zu vergeben. Bei angenommen zwei Bewerben eine nachvollziehbare Entscheidung. Große Abwägungsprozesse hätte es bei der Bewerberanzahl schlicht nicht gebraucht.

Andere Gemengelage

Doch die Sache kam anders. Die Gemeindeverwaltung fügte der Tagesordnung eine Ergänzung hinzu. „Ja, eigentlich dachten wir, dass wir das hier im Rat beschließen können“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff während der jüngsten Sitzung. Und fügte an: „Doch jetzt ist die Gemengelage glücklicherweise noch eine andere geworden.“ Direkte Entscheidung im Rat? Zu den Akten gelegt.

​Denn bei jetzt insgesamt fünf Bewerbern ist das Ganze erst mal eine Sache für die Arbeitsgruppe „Heimatpreis“. Diese besteht aus: Jörg Rosery ( CDU ), Hubert Alfert (CDU), Walter Niemeyer (CDU), Hermann Kösters ( SPD ) und Matthias Alfert (SPD). Unter normalen Umständen trifft und begutachtet dieses Gremium die Bewerbungen und schlägt eine Preisvergabe vor. Die finale Entscheidung fällt dann im Rat.

​Doch wie die Sache in Zeiten der Corona-Pandemie laufen soll, ist noch nicht so ganz klar. So merkte Walter Niemeyer noch während der Ratssitzung an: „Wir müssen schauen, wie wir das jetzt überhaupt umsetzen können.“ Gemeint war damit die Beratung in Form einer Zusammenkunft. In Zeiten von Corona eben wenig ratsam.

So oder so: Die Ratsmitglieder nickten geschlossen ab, dass die Angelegenheit erst mal eine Sache der Arbeitsgruppe sei. Wie diese dann die Beratung umsetzt, steht auf einem anderen Blatt.

Ziel ist jedenfalls, die Beratungsergebnisse in der kommenden Ratssitzung vorzustellen.