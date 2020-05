Seit knapp vier Wochen ist die Nienborger Straße (L 573) zwischen den Ortsteilen Heek und Nienborg für den Autoverkehr vollgesperrt. Straße, Radwege und Brücken werden saniert. Für Radfahrer gilt die Vollsperrung nicht vollständig. Doch die dazugehörigen Schilder am Kreisverkehr Gabelpunkt sollen einen anderen Eindruck entstehen lassen. Schuld an der Verunsicherung sollen die Schilder am Gabelpunkt-Kreisverkehr sein.

So weisen zwei rot-weiße Schilder den rechten Rad- und Fußweg als gesperrt aus. Eine Absperrschranke verhindert zudem die Durchfahrt. Davor steht ein gelb-schwarzes Schild, das Radfahrern mit dem Zusatz Nienborg den Weg nach links über die Umgehungsstraße (L 574) nach Nienborg weist.

Angeblich soll durch diese Schilder unklar sein, dass die linke Seite des Rad- und Fußweges bis zum Jugendhaus Zak aktuell noch befahren werden kann.

Die Straße Am Dinkelstadion bleibt trotz der Arbeiten jederzeit erreichbar. Für die Fuß- und Radwege gilt: Immer eine Seite zwischen dem Kreisverkehr und der Brücke über den Donaugraben bleibt nutzbar. Aktuell ist es die linke Seite. In ein paar Wochen dann die rechte Seite.

„Ich sehe in der Beschilderung wenig Unklarheit“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff. „Die Ortskundigen dürften wissen, ob man da durch kommt oder nicht.“ Problematisch könne es eventuell für auswärtige Radler werden.

Ob die ausführende Baufirma in Sachen Beschilderung noch mal nachbessert, ist derzeit nicht klar.