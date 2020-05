Neun Jahre ist es jetzt her, dass die letzte Gewerbeschau in Heek stattfand. Dieses Jahr soll es wieder so weit sein. Am 27. September soll im Gewerbegebiet Heek-West die große Schau über die Bühne gehen.

„Ob wir die Schau tatsächlich durchführen können, müssen wir sehen“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff im jüngsten Sport- und Kulturausschuss. Bitter wäre ein Ausfall allemal. Immerhin hat die Gemeinde dafür 35 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die wesentlichen Planungen sind bereits abgeschlossen.

Viele Firmen haben ihre Teilnahme zugesagt. 100 sollen es werden. Eine große Veranstaltung für die Gemeinde. „Wir haben das jetzt wegen der Corona-Pandemie auf Standby gesetzt“, berichtete Weilinghoff in der Sitzung.

Alle Gewerbetreibenden seien darüber informiert worden. „Was macht es für einen Sinn, weiter alles durchzuplanen, wenn wir nicht mal wissen, wann wieder Großveranstaltungen erlaubt sind?“, sagte Weilinghoff. Stand jetzt sind Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. „Ich persönlich würde die Gewerbeschau gerne umsetzten, aber uns sind die Hände gebunden.“

Ewig können die Verantwortlichen mit einer Entscheidung nicht warten. Irgendwann muss es heißen Top oder Flop. Darum habe man sich darauf verständigt, dass Anfang Juni eine Entscheidung gefällt werden soll.