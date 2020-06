Stephan Lendring legt noch eine Schippe drauf

Zehn Tage im Juni Hunderte Kilometer kreuz und quer durch den Kreis Borken wandern und das alles für den guten Zweck – das ist das ehrgeizige Ziel des Feuerwehrmanns Stephan Lendring (53) vom Löschzug Nienborg. Erste Sponsoren sind akquiriert, einige Übernachtungsmöglichkeiten sind gefunden. Und doch hat sich kurz vor dem Start noch einiges an der Streckenführung geändert.

„Die Nervosität steigt jetzt langsam aber sicher“, sagt der Zwei-Meter-Hüne wenige Tage vor dem Start. Am Montag (8. Juni) soll es um 10 Uhr losgehen. 33 Kilometer stehen auf der ersten Etappe an. Über Nienborg, Ahle, Ahaus, Wüllen, Ottenstein geht es bis zum Flugplatz Stadtlohn Wenningfeld. „Dort darf ich auch übernachten“, so Stephan Lendring.

​Insgesamt stehen 13 Etappen bis zum 20. Juni an. Geplant waren ursprünglich 300 Kilometer. Jetzt sei es aber dann noch etwas mehr geworden. Aber nicht nur ein bis zwei Kilometer, sondern gleich mal satte 64 Kilometer mehr. „Das werde ich auch noch packen.“ Grund der Planänderung: „Ich habe die Route etwas an die Hinweise und Angebote der Lesertipps angepasst.“

Der Feuerwehrmann will bei seiner Wanderung möglichst viele interessante Orte und gute Restaurants im Kreis Borken nach Tipps und Hinweisen von Zeitungslesern kennenlernen.

Zudem sucht Stephan Lendring Sponsoren, die für jeden seiner zurückgelegten Kilometer einen frei definierbaren Betrag spenden. Die gehen am Ende an die Join-4-Energy-Stiftung in den Niederlanden und ein soziales Projekt im Kreis.

Die 13 Tage im Juni sind eigentlich Urlaubszeit. „Wegen der Corona-Krise macht Wegfahren ja derzeit wenig Sinn. Also kann ich doch besser etwas Gutes tun“, so der Feuerwehrmann. Spenden sammeln und diejenigen unterstützen, die finanziell sehr unter der Krise gelitten haben – etwa Restaurants.

Und die Sache lässt sich bereits gut an. „Zwei Hauptsponsoren habe ich bereits gefunden“, berichtet Stephan Lendring. Zum einen zahle sein Arbeitgeber je zwei Euro pro Kilometer und ein Ehepaar aus Ahaus habe die selbe Zusage gemacht. 100 weitere Euro steuern Gönner aus Vreden inklusive eines Schlafplatzes hinzu. „Das alles freut mich richtig. Es ist viel mehr, als ich mir jemals erhofft hatte.“

Über 1500 Euro kämen schon jetzt zusammen, wenn Stephan Lendring seine Tour durchzieht. Dass dem so sein wird, daran lässt der Feuerwehrmann keinen Zweifel aufkommen. „Aufgeben ist einfach keine Option. Ich stehe zu meinem Wort. Das werde ich schaffen.“

Im Training ist der Zwei-Meter-Mann ohnehin – alleine durch das regelmäßige Training mit seinen Wehrkameraden. „Ich habe das individuelle Training jetzt aber etwas runtergefahren.“ Das Verletzungsrisiko soll im Vorfeld minimiert werden. „Und die Kräfte brauche ich für die Tour.“

Schließlich sind zehn Kilogramm Gepäck Lendrings stetiger Begleiter. Auf der letzten Etappe am 20. Juni von Gronau zurück nach Nienborg sogar 25 Kilo. Diese Tour soll nämlich in voller Feuerwehrmontur absolviert werden.

Übrigens sind Tipps und Sponsoren noch immer gerne gesehen. „Jeder darf sich bei mir melden. Ich bin über jeden Tipp und jede noch so kleine Spende dankbar“, sagt der Nienborger Stephan Lendring.