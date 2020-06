Dabei wird wenig wie zuvor sein. Es wird digital. Und jedem Gutschein-Käufer winkt ein Bonus.

Den Stein ins Rollen gebracht hat Lydia van Goer, Inhaberin vom Modehaus Fabry und Schwieters, mit ihrem Schreiben vor einigen Wochen an Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff und die Ratsmitglieder. Und ihre Idee, dass die Gemeinde den Heek-Gutschein einmalig bezuschussen möge, stieß in der Politik auf offene Ohren. Und so wurde aus der Idee schnell ein Konzept.

​Verwaltung und Gewerbeverein hatten in den vergangenen Tage jede Menge zu tun, um die Sache einzustielen. Doch jetzt steht der Fahrplan. „Es ist ein sehr guter Schritt, den wir jetzt gehen“, so der Bürgermeister in den jüngsten Ratssitzung.

Der Gutschein Pro Gutschein gibt es einen Zuschuss von 25 Prozent. Die Gutscheine gibt es im Wert von 20, 40 und 100 Euro, die dann auf 25, 50 oder 125 Euro aufgestockt werden. Die Obergrenze pro Person liegt bei 100 Euro (ohne Bonus). Gültig sind die Bonusgutscheine bis zum 31. Dezember 2020. Der Verkauf läuft so lange, wie die 30 000 Euro ausreichen. Danach wird der neue Heek-Gutschein ganz regulär ohne Bonus weiter digital und analog vertrieben. Jeder kann Gutscheine erwerben, nicht nur Heeker. Einlösbar sind die Gutscheine aktuell in 57 Akzeptanzstellen. ...

Der Startschuss fällt am 7. Juli von 16 bis 19 Uhr. In dieser Zeitspanne können Interessierte im Epping‘schen Hof den neuen und subventionierten Gutschein persönlich erwerben. Wichtig: Der alte Gutschein läuft an diesem Tag aus. Es wird ein völlig neuer Gutschein im Scheckkartenformat auf den Markt kommen. Und diesen wird es dann auch in digitaler Form online geben. Eine echte Innovation in Heek.

„Aus der Krise heraus ist so auch eine Chance geworden, die wir jetzt nutzen“, hob Weilinghoff hervor. Die rund 30 000 Euro Bezuschussung seitens der Gemeinde stammen aus dem Haushaltsbudget der Gewerbeschau, die wegen der Coronakrise ausfällt.

Perspektivisch soll die Ausgabe der analogen Gutscheine wieder über die örtlichen Geldinstitute erfolgen. Und die Gemeindeverwaltung will dem Gewerbeverein nicht nur bei der Einführung behilflich sein, sondern auch bei der späteren Betreuung zur Seite stehen.

​Wichtig für Unternehmen: Jeder, der auch zukünftig vom neuen Heek-Gutschein profitieren möchte, muss dafür die technischen Voraussetzungen schaffen. Der Gewerbeverein bietet am 1. Juli um 19 Uhr eine Schulung im Sitzungssaal des Rathauses an. Eine Anmeldung per E-Mail (info@heek-digital) ist dafür erforderlich.

Auch Unternehmen, die nicht Mitglied im Gewerbeverein sind, können an der Aktion teilnehmen.