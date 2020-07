„Wir bedanken uns für die hervorragende Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode und freuen uns auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

In der Versammlung sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten für die 14 Wahlbezirke (WB) und die Reserveliste für die Kommunalwahl am 13. September gewählt worden: Herbert Lösing (WB 1), Wilhelm Franzbach (WB 2), Matthias Alfert (WB 3), Christian Schubert (WB 4), Andreas Pelster (WB 5), Josef Blömer (WB 6), Wilhelm Malecki (WB 7), Stefan Amshoff (WB 8), Hermann-Josef Schepers (WB 9), Bernhard Wichert (WB 10), Arnold Terliesner (WB 11), Helga Schwarzendahl-Wilkes (WB 12), Hermann Kösters (WB 13), Manfred Kuiper (WB 14).

Weiterhin stehen noch folgende Kandidaten auf der Reserveliste: Ulrich Kösters, Joachim Graf, Stefanie Große Böwing und Frank Baltus.

Der Ortsvorsitzende Herbert Lösing sowie der stellvertretende Fraktionschef Hermann-Josef Schepers und der Kreistagskandidat Manfred Kuiper haben am Mittwoch die Wahlunterlagen der Wahlleiterin Doris Reufer übergeben. Bei der Übergabe war auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff anwesend.