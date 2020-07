Die Arbeiten an der Nienborger Straße (L 573) schreiten planmäßig voran. Straßen-NRW-Pressesprecher Stefan Elsinghorst kann den Heekern und Nienborgern positive Nachrichten übermitteln: „Die Radwege sind schon fertiggestellt, und die Fahrradfahrer fahren schon wieder.“

Am Freitag wurde die letzte Deckschicht aus Asphalt auf die Fahrbahn aufgebracht. Am Wochenende wurden dann noch die Zufahrten und anliegenden Wege angepasst. Das Ende der Bauarbeiten und die Freigabe der Strecke sind in Sicht. In der kommenden Woche werden Schutzplanken angebracht, Leitpfosten aufgestellt und die Beschilderung erneuert.

Freigabe noch im Juli

Zudem wird Schotter angeliefert, mit dem die Bankette an den Seiten der Fahrbahn befüllt werden. In der letzten Juli-Woche müssen noch die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. „Die Freigabe der Straße ist im Juli noch zu erwarten“, sagt Pressesprecher Elsinghorst.

Neben der Sanierung der Fahrbahn und der Radwege zählt zu den Arbeiten zwischen Nienborg und Heek auch das Entschärfen des Kreuzungsbereiches mit der Bischof-Hermann-Straße besonders für Radfahrer durch einen Einfädlungsstreifen, ein Stoppschild und eine Haltelinie. „Dort war in der Vergangenheit ein besonders kritischer Bereich. Wir haben die Situation für die Fahrradfahrer verbessert. Wer mit dem Rad dorthin fährt, wird jetzt im Kreuzungsbereich geführt“, erläutert der Pressesprecher die Maßnahmen.

Die Arbeiten an den Brücken über den Donaugraben und die Dinkel sind mittlerweile ebenfalls fertiggestellt. „Wir hatten erst Probleme mit dem Beton, sodass wir mehr stemmen mussten, als wir eigentlich wollten“, berichtet Stefan Elsinghorst. Während der Bauarbeiten seien zudem im Wasser einige alte Fahrräder gefunden worden.

Verzögerung von 14 Tagen

Insgesamt entstand so bei den Brücken eine Verzögerung von etwa 14 Tagen. Auch die Instandsetzung einer Rinnenanlage ist abgeschlossen. Zu den Arbeiten zählte zudem noch eine Mängelbeseitigung auf der Fahrbahn zwischen Stadthagen und Steinweg.

Die wenigen Passanten, die nachmittags am Kreisverkehr beobachten, wie die Maschinen die letzte Asphaltschicht auf der Fahrbahn aufbringen, freuen sich, dass man bald wieder direkt zwischen Nienborg und Heek verkehren kann. „Es wurde nun auch lange genug gearbeitet“, meint ein Radfahrer und überquert die Nienborger Straße.

Damit wird die Sanierung der stark frequentierten Verbindung der beiden Ortsteile nach drei Monaten abgeschlossen.