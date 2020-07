Heek -

Von Till Goerke

Es ist kein leichtes Unterfangen in der CDU-Hochburg, doch der Amtsinhaber ist optimistisch und hat klare Ziele. Franz-Josef Weilinghoff (parteilos) möchte Bürgermeister von Heek bleiben. Unter dem Motto „Gut Ding will Weili haben“ stellt er sich am 13. September zur Wahl.