Es war ein ein feierlicher Moment, als am späten Freitagabend RWN-Geschäftsführer Andreas Garbe und Josef Hemker , Kapitän der ersten Mannschaft, den Schalter für die nagelneue Flutlichtanlage umlegten und Platz vier im Eichenstadion endlich im vollen Licht erstrahlte. Ein Augenblick, auf den alle Rot-Weißen monatelang warten mussten.

Lange dauerte es, ehe RW Nienborg 2019 von der Gemeinde die außerplanmäßige Zusage für einen neue Flutlichtanlage über 30 000 Euro bekam. Anfang des Jahres starteten die Arbeiten, von denen die Vereinsmitglieder dank handwerklichen Geschicks einen Großteil in Eigenregie erledigten.

Und somit war der Freitagabend auch ein Dankeschön an alle, die tatkräftig mitgewirkt hatten. „Wir haben alles richtig gemacht, acht Strahler auf sechs Masten. Damit wird das Spielfeld gleichmäßig ausgeleuchtet. Weniger hätte es nicht sein dürfen“, war Andreas Garbe zufrieden.

Zusammen mit Josef Hemker war es übrigens der Geschäftsführer, der sich primär um das Projekt der neuen Flutlichtanlage bei Rot-Weiß kümmerte. Zudem erhielt der Verein Unterstützung durch ein örtliches Elektrounternehmen.

Und wie bitter nötig die neue Flutlichtanlage für den Club ist, zeigt ein Blick auf das Spielfeld Nummer zwei. Dort ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht so ist, wie sie nach DIN-Vorschriften sein müsste. Also bilden sich bei längeren Regenfällen Pfützen, die nicht zügig ablaufen. Der Platz ist in dieser Zeit nicht ordnungsgemäß nutzbar – weder für Spiele noch fürs Training. Also knubbelte sich bisher alles auf Platz drei. Etwas, das jetzt der Geschichte angehört.

Die exakte Abrechnung, das teilt der Verein mit, erfolge in den kommenden Tagen. „Erst dann stehen die genauen Zahlen fest“, so der Vorsitzende Martin Mensing. Während der Errichtung wurden zudem Vorkehrungen getroffen, dass das Spielfeld ordnungsgemäß bewässert werden kann. „Eine derartige Gemeinschaftsaktion macht mich stolz“, so Martin Mensing.