2G Energy in Heek feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenbestehen. Die Pläne fürs Jubiläum waren weit vorangeschritten, gefeiert werden sollte am 19. September (Samstag). Doch dann kam Corona.

Ein Vierteljahrhundert 2G Energy in Heek – das 25-jährige Firmenbestehen des Herstellers von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sollte ursprünglich am 19. September dieses Jahres gefeiert werden. Die Feier hätte eine Woche vor der Heeker Gewerbeschau stattgefunden.

Geplant war eine Veranstaltung mit allen Kollegen und deren Partnern. Soweit die Pläne – doch dann kam Corona. „Wir entschlossen uns Ende Mai, die Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Pandemie zu verschieben, obwohl die Vorbereitungen schon weit voran geschritten waren“, erklärt Julian Efker vom 2G-Marketing auf Anfrage unserer Redaktion.​

Die Gesundheit des Teams und der Familie liege allen sehr am Herzen. Eine Feier zum 25-jährigen Bestehen trotz der drohenden Gefahr von Infektionen auszurichten, das hielt das Unternehmen nicht für sinnig. Mit Blick auf die Menge, 650 Mitarbeiter und deren Lebenspartner, hätte es mit einem wie auch immer gearteten Sicherheitskonzept trotzdem keine unbeschwerte Feier gegeben.

2G Energy will die Jubiläumsfeierlichkeiten aber nachholen. „Aufgeschoben ist auch bei uns nicht aufgehoben“, berichtet Julian Efker. „Wir wollen mit unseren Kollegen die 25 Jahre ordentlich feiern, da auch jeder seinen Beitrag geleistet hat.“ Ein genauer Zeitpunkt dafür kann aber noch nicht benannt werden.