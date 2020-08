Gut angelaufen ist die Hilfsaktion der Bürgerstiftung Heek-Nienborg für Vereine und Übungsleiter im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Bürgerstiftung bietet finanzielle Unterstützung für coronabedingte Maßnahmen. Dadurch sollen finanzielle Engpässe der Vereine und Helfer bedingt durch die Umsetzung der Hygienevorschriften vermieden werden.

„Das geht alles ganz unkompliziert und das Geld ist innerhalb einer Woche geflossen“, sagt Arnold Terliesner von der Bürgerstiftung. Natürlich müsse jeder erklären, wofür das Geld benötigt werde. Die Bezirksregierung Münster, der gegenüber die Bürgerstiftung genau auflistet, wofür Geld ausgegeben wurde, hält sich eine Überprüfung der Ausgaben aller Antragssteller vor.

Denn das Geld soll natürlich ausschließlich zweckgebunden eingesetzt werden. Etwa so wie beim DRK-Ortsverein. 500 Euro, so berichtet es der Vorsitzende Ralf Rohling , habe der Ortsverein erhalten. Mit dem Geld seien Desinfektionsspender samt Desinfektionsmittel für die Vereinsräumlichkeiten in der Stroot angeschafft worden. „Eine ganz tolle Aktion der Bürgerstiftung. Wir sind sehr dankbar.“

Ebenso Einweghandschuhe und eine spezielle Transportbox inklusive Gestell für die Beförderung im DRK-Mannschaftswagen. Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie finden die Blutspende-Termine derzeit in der Kreuzschule statt. Ein gemeinsamer Imbiss nach der Spende ist nicht möglich. Daher die Lunchpakete für jeden Spender. „Das erleichtert uns jetzt den Transport der Pakete um einiges“, so Ralf Rohling.

Wichtig sei, das betont Arnold Terliesner, dass die Unterstützung angemessen sei. „Wenn jetzt jemand auf einmal 20 000 FFP 2-Masken haben wollen würde, wäre das schon merkwürdig.“ Doch so etwas sei bisher natürlich nicht vorgekommen. „Die Aktion ist gut angelaufen, das Feedback positiv. Das Budget ist auch noch lange nicht erschöpft“, hebt Terliesner hervor.

Die Mittel können in der Bürgersprechstunde (mittwochs, 11 bis 13 Uhr) im Strootkamp 3 beantragt werden. Auf der Internetseite der Stiftung gibt es das Formular im Download-Bereich.