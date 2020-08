Da ist aber irgendwas schief gelaufen. Oder anders gesagt: Da hat jemand bei den Ausbesserungsarbeiten an der Hauptstraße und bei der neu aufgetragenen Fahrbahnmarkierung mal richtig gepennt. Denn das Bild, das sich am Dienstag zeichnete, wirft Fragen auf.

Der Fauxpas als solcher liegt schon einige Tage zurück. Doch behoben ist er noch immer nicht in Gänze. Zur Erklärung: Im Zuge der Sanierung der L 573 wurde auch die Hauptstraße mitten durch Nienborg ausgebessert. Dazu gehört auch das Aufbringen einer neuen Fahrbahnmarkierung. Die Arbeiten erfolgten im Auftrag von Straßen-NRW und wurden von einer Straßenbaufirma aus Bramsche durchgeführt.

Und eigentlich müsste die Markierung im Bereich des Parkplatzes vor der Burganlage sowie dem Steinweg gestrichelt sein, sodass Fahrzeuge jeweils dort auf den Parkplatz, die Burganlage oder den Steinweg abbiegen dürfen. Doch der weiße Strich ist durchgezogen. An einigen Stellen wurde bereits notdürftig schwarze Farbe aufgetragen, um den Patzer zu kaschieren.

Problem der durchgezogenen Linie: Aus Richtung Heek kommend ist ein Abbiegen links zur Burg und zum Parkplatz verboten. Aus Richtung Epe kommend darf man links nicht in den Steinweg abbiegen. Und kommt man von der Burg, darf man nicht geradeaus in den Steinweg fahren. Die Linie verbietet das offiziell.

Stefan Helsinghorst von Straßen-NRW stellt klar: „Das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Das ist klar. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst.“ Will heißen: Die Mitarbeiter der Straßenbaufirma hätten nicht mitgedacht. Warum und wieso, ist nicht klar. Fakt ist: In Teilen wurde schon versucht, den Fehler zu begradigen.

„Das wird komplett überarbeitet. Dafür werden wir sorgen“, so Stefan Helsinghorst. Dabei soll die durchgezogene Linie so gefräst werden, dass das typische Strich-Lücke-Muster entsteht und damit ein Abbiegen wieder erlaubt ist. Von schwarzer Farbe auf der Fahrbahn, wie sie am Dienstag zu sehen war, war seitens Straßen-NRW nicht die Rede.

„Fehler passieren, wichtig ist, dass sie ausgebügelt werden“, hebt Stefan Helsinghorst hervor. Und dieses Ausbügeln soll nun komplett und zügig erfolgen. Ob mittels Fräse oder Farbe, wird sich allerdings erst noch zeigen. Und bis dahin dürfen sich Verkehrsteilnehmer darüber ärgern, dass sie an drei Stellen nicht so abbiegen dürfen, wie es eigentlich erlaubt sein müsste.