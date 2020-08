Es hat seine Zeit gedauert, aber jetzt stehen sie zwischen Markt, Leuskesweg, Stiegenpark und B 70: Neun farblich auffällige Hinweisschilder, die Auswärtigen bei der Orientierung in Heek helfen sollen. Und die neue Beschilderung soll vor allem an einem ganz bestimmten Ort für Entlastung sorgen.

Roter Untergrund mit weißer Schrift – dazu der jeweilige Zielort mit Entfernungsangabe in Metern sowie die geschätzte Laufdauer zu Fuß: Die neuen Hinweisschilder springen direkt ins Auge. In der vergangenen Woche haben Mitarbeiter des Bauhofs die Schilder aufgestellt. „Die sind also noch ganz frisch“, wie Bauamtsleiter Herbert Gausling anmerkt.

Ihren Zweck sollen die Schilder vor allem mit Blick auf die Parkplatzsituation im Bereich Leuskesweg erfüllen. Denn gerade bei Beerdigungen und Gottesdiensten sind die wenigen vorhandenen Parkplätze unmittelbar angrenzend zum Friedhof im Leuskesweg schnell vergriffen. Nicht selten haben dann weniger ortskundige Autofahrer dort einfach kreuz und quer geparkt.

Darum sprachen sich CDU- und SPD-Fraktion bereits vor Monaten dafür aus, dem Treiben mit einer dezidierten Beschilderung ein Ende zu setzen. Jetzt erfolgte die Realisierung. Durch die exakten Angaben in puncto Entfernung und Dauer des Fußwegs sollen Auswärtige dazu ermuntert werden, die in ausreichender Menge vorhandenen Parkplätze auf dem Marktplatz zu nutzen, wenn sie einer Beerdigung und/oder einem Gottesdienst beiwohnen möchten.

Die neue Beschilderung schafft Transparenz über die geringe Entfernung von Marktplatz und Friedhof und soll so zu einer Entlastung der Parksituation insbesondere im Leuskesweg beitragen. Als „eine gute Lösung“ bezeichnet der Bauamtsleiter die Maßnahme. Und mit Blick auf die Kosten sagt er: „Das dürfte weniger sein, als ursprünglich geplant.“

2500 Euro standen für das Beschilderungskonzept lange im Raum. Auf etwa die Hälfte beziffert der Bauamtsleiter jetzt vorsichtig die Anschaffungskosten. Eine abschließende Rechnung läge noch nicht vor. Die Mitarbeiter des Bauhofes, die die Schilder aufstellten, sind ja ohnehin im Einsatz für die Gemeinde.

Ob sich Auswärtige allerdings tatsächlich durch die neuen Beschilderung dazu anregen lassen, die Parkplätze auf dem Marktplatz zu nutzen, wird sich erst noch zeigen müssen. Fakt ist aber: Der Weg vom Marktplatz durch die Stiege zum Friedhof ist nicht nur schön, sondern mit einer Entfernung von mal gerade 200 Meter alles andere als groß.