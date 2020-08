So wurden beispielsweise die Bühnenbeleuchtung und auch die Säle des Musikzentrums auf LED umgestellt. Die Getränkeautomaten werden nun durch Zeitschaltuhren gesteuert, sodass durch diese und weitere Umstellungen bereits eine Einsparung von rund 18 000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr und etwa 7795 Euro gelingt. Die Akademie plant bereits die Installation einer E-Ladestation auf dem Parkplatz und eine Teilnahme am E-Car-Sharing. Durch den Einbau von Durchflussbegrenzern in den Gästebädern werden künftig jährlich rund 300 000 Liter Wasser eingespart. Auch soll geprüft werden, ob zukünftig eine Solaranlage auf dem Dach des Musikzentrums angebracht werden kann.