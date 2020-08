Diederik von Bönninghausen erinnert sich an seine Kindheit im Hohen Haus

Nienborg -

Von Christin Lesker

Im schwachen Kerzenschein zwischen alten Koffern und Holzschränken auf dem uralten Dachboden in dunkle Winkel kriechen, nach Schätzen suchen und dabei komplett die Zeit vergessen: So sieht eine von Diederik von Bönninghausens schönsten Kindheitserinnerungen im Hohen Haus in Nienborg aus.