So klangvoll wie der Name, so schön soll der Kinoabend am morgigen Samstag im Klanggarten der LMA werden. Wer noch beim Mondschein-Kino dabei sein will, muss sich jetzt aber beeilen.

Es verspricht eine ganz besondere Freiluft-Veranstaltung zu werden, die trotz – oder gerade wegen – der Coronakrise über die Leinwand gehen soll. Die Zutaten: Ein zum Ort passender Film, ein besonderes „Catering“ und freier Eintritt.

„Noch gibt es einige wenige Tickets“, sagt Heidi Schiller von der Gemeindeverwaltung. Maximal 300 Personen sind zugelassen. Dabei geht es nach dem Prinzip „wer zu erst kommt, mahlt zuerst“. Die Anmeldung läuft ausschließlich über die Homepage der Gemeinde (heek.de/kino) und ein spezielles Anmeldeformular.

Hintergrund ist, dass so bei der Anmeldung die vollständigen Kontaktdaten aufgenommen werden können und diese direkt digital hinterlegt sind. Und auch sonst soll alles coronakonform ablaufen. Am Kinoabend selbst wird es eine Einlasskontrolle geben. Die Stühle werden in ausreichend großem Abstand aufgestellt sein.

Gezeigt wird der Film „Butenland“ von Marc Pierschel. Einlass ist um 19.30 Uhr. Filmbeginn ist gegen 21 Uhr. Organisiert wird der Kinoabend von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Bielefeld.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die Vorhersagen sind ganz gut . . .