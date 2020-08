Der Allgemeine Bürgerschützenverein Nienborg „feiert“ 2020 sein 500-jähriges Bestehen. In einer Serie blicken wir auf die Vereinsgeschichte zurück. In Teil fünf geht es um die Zeit nach 1945. Die ganz große Sause gab zum 500. Geburtstag in diesem Jahr nicht. Die Coronakrise machte den Bürgerschützen Nienborg einen Strich durch die Rechnung.