Viel teurer als geplant

Ursprünglich waren rund zwei Millionen für das Projekt veranschlagt. Ein Förderbescheid der Bezirksregierung Münster über 841 000 Euro, verteilt auf die Jahre 2019 bis 2023, liegt vor. Somit betrug der ursprüngliche Eigenanteil der Gemeinde gut 1,3 Millionen Euro. Doch dann der Schock im Juni: Jetzt soll das Ganze noch mal eine Million Euro mehr kosten. Gut drei Millionen Euro stehen jetzt im Raum.

Einfach durchwinken und absegnen ist dementsprechend nicht angesagt. Das Thema kam in der jüngsten Sonderratssitzung auf den Tisch. „So eine hohe Steigerung kommt mir komisch vor. Es wurden doch Pläne gemacht“, stellte Mario Strehlow ( CDU ) klar. Dass die Sache für die Gemeinde sehr ärgerlich sei, hob auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff hervor. „Es ist aus meiner Sicht aber auch erklärbar.“ Die zusätzliche Million setzt sich aus zwei Komponenten zu fast gleichen Teilen zusammen: Brandschutzkonzept und Wärmeversorgungsanlage. Dabei haben sich die Kosten der Versorgungsanlage entgegen der ursprünglichen Planung mal eben vervierfacht.

Das Dach muss runter

​So soll über die Deckenstrahlplatten mit einer integrierten Beleuchtung und Lüftungskanälen auch die Kühlung bzw. Temperierung der Halle möglich sein. Problem: Wegen der Lüftungskanäle sei, das erklärte Josef Niehoff vom beauftragten Architekturbüro Niehoff aus Gronau in der Sitzung, auf dem Dach kein Platz mehr für eine angedachte PV-Anlage.

Dass die Kosten beim Brandschutz in die Höhe geschnellt sind, hänge mit der Statik der Hallendecke zusammen. Die statisch relevanten Träger müssen mit einem entsprechenden Brand- und Hitzeschutz ausgestattet werden. Das deutliche Plus an Gewicht ist jedoch für die Statik zu viel. Also müsse das gesamte Dach runter und ein neues drauf.

Pläne erstmal auf Eis

Große Kosteneinsparungen seien nicht möglich. Lediglich bei der Lüftungsanlage könnten auf ein Gerät sowie einige Kanäle verzichtet werden. Ersparnis: 42 000 Euro. Praktisch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die Anlage wäre dann nur noch für 720 statt 1000 Personen ausgelegt. „Das sollte allerdings bei der Größe unserer Kommune vollkommen ausreichen“, so der Bürgermeister.

„ Bei Kosten von drei Millionen Euro fällt es mir schwer, von einer Sanierung zu sprechen. Bei Kosten von drei Millionen Euro fällt es mir schwer, von einer Sanierung zu sprechen. “ Reinhard Brunsch (SPD)

Die Sanierungspläne liegen jetzt erst einmal auf Eis. Denn die Ratsmitglieder waren geschlossen der Meinung, dass die Sache noch mal in die Fachausschüsse gehen soll. „Das ist eine Menge Geld, über die wir reden, das können wir nicht mal eben so hier klären“, sagte stellvertretend Hermann Mers (CDU).

​Bleibt die Frage, ob sich noch Alternativen in Sachen Planung auftun. „Wir denken, das ist das Optimum der Planung“, machte jedenfalls Josef Niehoff wenig Hoffnung. Und er fügte hinzu: „Dass alles teurer als geplant wurde, hat sich leider erst gezeigt, als die Fachingenieure beauftragt wurden.“

Und Josef Niehoff betonte, dass die Maßnahmen nach wie vor unter dem Begriff „Sanierung“ liefen. Darauf entgegnete Reinhard Brunsch (SPD) trocken: „Bei Kosten von drei Millionen Euro fällt es mir schwer, von einer Sanierung zu sprechen.“