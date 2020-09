Der Bedarf war einfach da

Doch Menschen, die aus Sorge vor dem Virus nicht mehr Einkaufen mögen oder in Quarantäne müssen, sind nicht alleine. Die Corona-Hilfe, die Elisabeth Voss und Sarah Vortkamp Mitte März gründeten, ist noch immer aktiv. Und hat schon etlichen Heekern in der schweren Zeit helfen können.

Mitte März, als die Coronakrise so langsam aber sicher richtig Fahrt aufnahm, wollten Elisabeth Voss und Sarah Vortkamp in Heek ein positives Zeichen setzen. Schließlich sollten soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden und Menschen, die zur Risikogruppe gehören, am besten gar nicht mehr Einkaufen gehen.

​„Nicht jeder hat Familie in der Nähe. Es gibt auch Menschen, die alleine sind“, so Elisabeth Voss. Und genau für diese Menschen und all diejenigen, die aus Sorge vor dem Virus nicht mehr vor die Tür wollten, gründeten Voss und Vortkamp die Corona-Hilfe Heek. Vornehmlich als Schnittstelle für die Einkaufshilfe. Eine Hilfe, die das Infektionsrisiko für viele Menschen senkte.

„ Nicht jeder hat Familie in der Nähe. Es gibt auch Menschen, die alleine sind. Nicht jeder hat Familie in der Nähe. Es gibt auch Menschen, die alleine sind. “ Nicht jeder hat Familie in der Nähe. Es gibt auch Menschen, die alleine sind.

„Es lief etwas schleppend an“, blickt Elisabeth Voss zurück. Erst als sie in den Medien und Sozialen Netzwerken neben ihrer Handynummer auch ihre Festnetznummer veröffentlichte, nahm die Sache Fahrt auf. „Vielleicht ist eine Festnetznummer einfach vertrauenerweckender.“ ​Bisher haben rund 40 Personen aus der Dinkelgemeinde die Hilfe in Anspruch genommen.

16 Helfer haben aktiv angepackt, um die Botengänge zügig erledigen zu können. „Schüler, Frauen und sogar einige Männer haben sich bereiterklärt, zu helfen“, berichtet Elisabeth Voss hörbar erfreut. „Ihnen gilt unser ganz großer Dank. Es zeigt, was für einen tollen Zusammenhalt wir hier in der Gemeinde haben.“

Gruppe hat 565 Mitglieder

Übrigens hat die dazugehörige Facebook-Gruppe (Corona-Hilfe in der Gemeinde Heek) mittlerweile 565 Mitglieder. Und auch wenn der letzte Eintrag schon ein paar Wochen zurückliegt, die Heeker Corona-Hilfe ist nach wie vor aktiv. „Derzeit versorgen wir noch eine Familie“, sagt Elisabeth Voss. „Wir können die Kapazitäten auch jederzeit wieder hochfahren.“ ​Für den Fall der Fälle, dass es in Heek doch mal wieder Coronafälle gibt. „Manchmal mussten ja auch ganze Familien in Quarantäne“, so Voss. „Und dann müssen diese ja auch versorgt werden.“ So wie im Mai, als es auf einen Schlag acht Neuinfizierte aus nur zwei Familien in Heek gab. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe die Corona-Hilfe bei der Versorgung mit Lebensmittel geholfen.

„ Namen dringen nicht nach Außen. Namen dringen nicht nach Außen. “ Elisabeth Voss

Menschen, die eine coronabedingte Einkaufshilfe benötigen, melden sich telefonisch bei Elisabeth Voss. „Ich vermittele dann jemanden, der helfen möchte.“ Das habe stets reibungs- und kontaktlos geklappt. „Es wurde alles vor der Haustür abgestellt.“ Eine schnelle und unkomplizierte Hilfe. Und zugleich anonym. „Namen dringen nicht nach Außen.“

​Örtliche Apotheken haben der Corona-Hilfe-Gruppe Desinfektionsmittel gespendet. Selbstverständlich trugen und tragen die Helfer beim Ausliefern der Einkäufe Mund-Nasenschutz-Masken. „Es war für alle, die geholfen haben, ein großer Aufwand. Aber alle haben es gerne gemacht.“

Und noch viel wichtiger: „Diese Hilfe war unglaublich wichtig. Der Bedarf war nämlich einfach da.“ 34 Infektionen und zum Glück keinen einzigen kein Todesfall wies die Statistik am 2. September aus.