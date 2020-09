Gewerbeverein zieht selbst zurück

In Heek hat der Gewerbeverein die Hoffnung, noch den einen oder anderen verkaufsoffenen Sonntag durchführen zu können. Der erste am 22. März (Osterhasensonntag) ist wegen der Coronakrise schon ins Wasser gefallen. Vier Termine wären laut ordnungsbehördlicher Verordnung theoretisch möglich. Doch für die drei noch ausstehenden Termine sieht es nicht gut aus. Das hat Verdi sehr deutlich gemacht.

Wirtschaftsförderung

Dabei hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sondersitzung einstimmig dafür votiert, sich offen zu halten, die noch drei verbleibenden Termine für verkaufsoffene Sonntage (Kreuzerhöhungsfest, Laternensonntag und Weihnachtsmarkt) ausrichten zu können. „Das wäre genauso Wirtschaftsförderung wie der subventionierte Heek-Gutschein“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in der Sitzung. Und Walter Niemeyer (CDU) fügte hinzu: „Eine gute Maßnahme. Der Einzelhandel hat es wegen Corona schwer genug.“

​Allerdings hatte Verdi bereits im Juli der Gemeinde schriftlich mitgeteilt: „Ein solches Einvernehmen (verkaufsoffene Sonntage zu Abmilderung der Coronaverluste - d. Red.) können Sie von unserer Seite nicht erwarten.“

Nur als Beiwerk

Laut aktuellem Ladenöffnungsgesetz sind verkaufsoffene Sonntage nämlich nur als Beiwerk zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel Stadtfesten oder einem Weihnachtsmarkt möglich. Die Veranstaltung muss im Vordergrund stehen, nicht das Öffnen der Geschäfte.

Doch dann hatte das NRW-Wirtschaftsministeriums den Kommunen in einem Erlass erlaubt, bis zum Jahresende maximal vier anlasslose verkaufsoffene Sonntage zu genehmigen. Damit sollten die Einzelhändler Umsatzeinbußen aus der Coronakrise aufholen können.

​Doch Verdi sieht die Sache anders. Das macht auch das Schreiben an die Gemeinde Heek deutlich. Noch deutlicher wurde dies am Beispiel der Städte Lemgo und Bad Salzuflen. Diese hatten nämlich auf Grundlage des Landes-Erlasses verkaufsoffene Sonntage geplant. Verdi klagte dagegen. Und bekam vor dem OVG in Münster Recht. Quintessenz: Kommunen in NRW dürfen keine verkaufsoffenen Sonntage mit dem Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie genehmigen. Es braucht also nach wie vor einen konkreten Anlass, der im Mittelpunkt steht. Mit Blick auf die Coronaschutzverordnung dürfte das schwierig werden.

Hoffnung auf Adventsauftakt

In Heek hofft der Gewerbeverein aber noch immer auf den verkaufsoffenen Sonntag zum Adventsauftakt. Das könnte zugleich der Anlass sein. Mögliche Idee: kein zentraler Weihnachtsmarkt, sondern Stände vor den Geschäften. Also eine vollständig entzerrte Veranstaltung, die coronakonform wäre.

​Und weil Verdi schon klar Stellung bezogen hat, schwebt beim Gewerbeverein natürlich die Sorge vor einer Klage mit. „Natürlich haben wir die Sorge, dass Verdi gegen unsere Pläne klagt“, so die Vorsitzende des Gewerbevereins. Erfahrung hat man damit in Heek. Schon 2019 wollte Verdi die Öffnung der Geschäfte am Laternensonntag verbieten, scheiterte da jedoch mit dem Eilantrag vor dem OVG in Münster.

Dezentralität könnte zum Problem werden

Doch diesmal sind die Karten neu gemischt. Gerade die angedachte Dezentralität könnte zum Problem werden. Denn eigentlich ist ein zentraler Veranstaltungsort für das jeweilige Event notwendig, in dessen Umkreis dann die Geschäfte ihre Türen öffnen dürfen. „Die Idee des Gewerbevereins ist gut, aber vermutlich kaum umsetzbar“, urteilt Heeks Bürgermeister.

Der Gewerbeverein hat schon selbst Konsequenzen gezogen. „Am 20. September wird es keinen verkaufsoffenen Sonntag geben und am 8. November wahrscheinlich leider auch nicht“, so die Vorsitzende Susanne Tombrink.