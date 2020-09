Heeker Schüler essen an reservierten Plätzen

Ein Piep, ein prüfender Blick auf den Bildschirm und die Lehrkraft lässt die Schüler der fünften bis siebten Klassen der Reihe nach in die Mensa hinein. Alle digitalen Schülerausweise im Format einer EC-Karte werden mit dem Barcode unter den Scanner am Eingang gehalten. Auf dem Bildschirm taucht der Name des Schülers auf, ob er reserviert hat und wenn ja, welchen Tisch und Platz er ausgewählt hat.

Schnell Antworten liefern

​„Auf diesem Weg können wir genau nachverfolgen, wer wann und wo gesessen und gegessen hat. Im Falle einer Infektion können wir alles ganz genau zurückverfolgen und dem Gesundheitsamt schnell Antworten liefern“, erklärt Schulleiterin Martina John hörbar stolz. Denn die Daten werden in einer Datenbank gespeichert.

Zusammen mit der Softwarefirma Meal-o aus Nienborg tüftelten die Verantwortlichen der Kreuzschule zuvor an der Idee. In den ersten Wochen nach den Sommerferien lief in der Mittagspause noch alles über den Kioskverkauf. Die Mensa blieb zu. Der Aufwand alles so nachzuhalten, wie es in Restaurants mit einem ausgefüllten Kontakt-Bogen gemacht wird, erschien nicht effizient. Digital sollte es sein.

​Hintergrund ist, dass die Corona-Kontaktverfolgung auch im Schulalltag wesentlich ist. In Klassenräumen haben die Schüler fest zugewiesene Plätze. Auf dem Schulhof hat jede Jahrgangsstufe ihren eigenen Bereich. „Da war es also nur konsequent, dass wir dies auch im Bereich der Mensa machen“, hebt Fachbereichsleiter Jürgen Lammers von der Gemeindeverwaltung hervor.

Intensive Tage der Entwicklung

​Bereits seit 2013 arbeiten die Kreuzschule und Meal-o in Sachen Bestell- und Abrechnungssoftware zusammen. Neu ist jetzt das Modul digitale Tisch- und Sitzplatzordnung. Innerhalb kürzester Zeit wurde dieses auf den Weg gebracht. „Es waren schon einige intensive Tage der Entwicklung“, blickt Meal-o-Projektleiter Friedhelm Egbert zurück. Seit dem 24. August wird es jetzt in der Kreuzschule eingesetzt.

Laut Meal-o ist die Schule damit im Kreis Borken Vorreiter. Keine andere Schule verwende derzeit das Modul. Die Buchung erfolgt im Vorfeld über ein (mobiles) Endgerät. Bis um 9.15 Uhr am Tag des gewünschten Mittagessen kann gebucht oder im Krankheitsfall storniert werden.

Zwei Zeitblöcke

Und um das Ganze noch sicherer zu machen, speisen jeweils die Stufen fünf bis sieben (Mensa) und acht bis zehn (internationales Schülercafé) zusammen. Das entzerrt den Ablauf. Zudem gibt es zwei Zeitblöcke für das Mittagessen: Um 13.25 und 13.40 Uhr. Und dabei gilt für aller Schüler: Ohne vorherige Anmeldung geht nichts. Bezahlt wird bargeldlos. Ebenfalls mit dem Schülerausweis beim Scannen am Eingang.

Einfach reinschummeln ist nicht möglich. Das zeigt ein Test in der Kreuzschule. Wird der Schülerausweis eines Schülers, der sich nicht zuvor angemeldet hat, verwendet, taucht ein roter Balken auf dem Bildschirm auf. Der Zutritt wird dann verwehrt.