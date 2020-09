Reitverein St. Georg erhält die Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Bronze

Heek -

In Zeiten der Coronakrise ein starkes Zeichen setzen und Menschen, die besonders unter der Krise gelitten haben, ein Lächeln auf die Lippen zaubern – genau das hat der Reitverein St. Georg Heek-Nienborg Mitte April mit seiner Herausforderung „Vereine für Senioren“ geschafft. Dafür wurde dem Verein am Montag der „Stern des Sports“ in Bronze verliehen.