Getestet wurden am Dienstag rund 40 Schüler, nachdem bei einem Mitarbeiter der OGS-Hausaufgabenbetreuung das Coronavirus nachgewiesen wurde. Dafür hatte das Deutsche Rote Kreuz mehrere Teststationen auf dem Schulhof unter freiem Himmel aufgebaut.

Am Tag nach dem Test konnte der Kreis bereits teilweise Entwarnung geben. Allerdings lagen am Mittwoch noch nicht alle Ergebnisse vor. „Das liegt daran, dass die Labore im Moment wieder stark ausgelastet sind“, erklärt Ellen Bulten .

​Gerade durch die Routine-Tests der Lehrer fallen immer wieder Infektionen auf, zuletzt am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stadtlohn und an der Anne-Frank-Realschule in Ahaus. Der Kreis Borken arbeitet bei allen Tests mit einem Labor in Münster zusammen, erzählt Ellen Bulten. „Dort haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Ergebnisse liegen meist am nächsten Tag vor.“ Dass es nun einmal zwei Tage gedauert hat, sei im Vergleich zu Erfahrungen in anderen Kreisen, wo es manchmal bis zu einer Woche dauert, immer noch sehr positiv.

Das Kreisgesundheitsamt hat die Quarantäne für die Schüler aufgehoben, nur der nachweislich infizierte Mitarbeiter der OGS bleibt weiter zu Hause.