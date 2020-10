Für die Christdemokraten eine ungewohnte Rolle, denn sie verloren nicht nur erstmals in der Geschichte die absolute Mehrheit, sondern sie stellen in der anstehenden Legislaturperiode statt 16 Sitzen im Gemeinderat zukünftig nur noch elf. Genauso viele wie das Dinkelbündnis um Gründer Prof. Dr. Berthold Wigger . Die SPD könnte mit ihren sechs Stimmen im Rat bei Entscheidungen künftig das Zünglein an der Waage sein. Der neue und alte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff dürfte mehr denn je als Mittler zwischen den Fraktionen gefragt sein.​

Doch wie hat sich das Gesamtbild des Gremiums verändert? Schließlich hatte vor allem das Dinkelbündnis im Vorfeld der Wahl angekündigt, den Rat verjüngen zu wollen und mehr Posten mit Frauen zu besetzen. Unter den 27 Ratsmitgliedern finden sich allerdings auch in Zukunft nur sechs Damen. Alleine vier davon stellt das Dinkelbündnis.

Die SPD wird nur noch von Männern vertreten, da Ratsfrau Helga Schwarzendahl-Wilken zur neuen Legislaturperiode ausscheidet. Bei der CDU halten Elisabeth Voss und Marion Weichert die weibliche Fahne hoch. Immerhin: Im Vergleich zum aktuellen Rat sind insgesamt vier Plätze mehr mit Frauen besetzt. Von den bislang 27 Ratsmitgliedern waren also nur zwei weiblich, eine bei der CDU, eine bei der SPD.

Auch beim Blick auf das Alter fällt auf, dass das Dinkelbündnis im Schnitt deutlich jünger unterwegs ist als die etablierten Parteien. Mit der Sozialpädagogin Pia Leusing (Jahrgang 1990) und der Bankangestellten Carolin Schuckenbrock (Jahrgang 1986) stellt die neue Wählergruppe auch die beiden jüngsten Ratsmitglieder. Die ältesten beiden kommen jeweils aus der CDU. Sowohl Elisabeth Voss als auch Hermann Mers sind 65 Jahre alt.

Rund einen Monat nach der Wahl steht nun auch fest, wer den jeweiligen Vorsitz der Fraktion übernimmt. „Die wichtige Position des Fraktionsvorsitzenden bleibt in den bewährten Händen von Walter Niemeyer“, verkündete die CDU in der vergangenen Woche.​

Deutlich früher hatte sich schon der SPD-Ortsverein auf Hermann-Josef Schepers als neuen Fraktionsvorsitzenden festgelegt. Der Wechsel an der Spitze war notwendig geworden, weil Reinhard Brunsch, der die Heeker Sozialdemokraten 50 Jahre lang geführt hatte, seine politische Laufbahn Ende Oktober beendet. Zu Schepers‘ Stellvertreter wurde Matthias Alfert gewählt.

Auch beim Dinkelbündnis sind nun alle Personalien geklärt. Als Fraktionsvorsitzenden hat die Wählergruppe Bernhard Holtkamp gewählt. Seine Stellvertreterin ist Anita Kruthoff.

Am 4. November (Mittwoch) findet um 18 Uhr die konstituierende Ratssitzung statt.