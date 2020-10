Gerade zu Stoßzeiten kommt es aktuell auf der Ahauser Landstraße zwischen Ahaus und Heek zu Verzögerungen. Vor allem vor den mobilen Ampeln bilden sich dann lange Fahrzeugschlangen. Grund dafür sind Bauarbeiten des Netzbetreibers Westnetz.

Nötig seien diese, „um die Versorgungssicherheit in der Region sicherzustellen“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Rund um die Umspannanlage Ahaus werden drei neue Leitungsverbindungen entlang der Rotdornstraße bis zur alten B 70 und von dort aus parallel zur L 573 in Richtung Heek in die Erde gelegt.

Insgesamt investiert Westnetz rund 800 000 Euro. „Mit den drei neuen, rund 3500 Meter langen Verbindungen wird das Unternehmen dem regionalen Zubau von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie gerecht“, erklärt Michael Berkemeier von der Westnetz-Pressestelle.

Sollte es nicht zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen, rechne man mit einer Fertigstellung der Arbeiten bis etwa Mitte November. „Hier müssen wir die Verkehrsteilnehmer also noch um rund vier Wochen Geduld bitten“, so Berkemeier.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Baustellen-Ampeln jeden Tag nach Feierabend zurückgebaut, die temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben, sodass der Verkehr wieder normal fließen kann.

Geplant wurde die neue Versorgungsleitung am Westnetz-Betriebsstandort in Metelen. In der gesamten Region Ems-Vechte verantwortet Westnetz die Planung, den Bau, die Instandhaltung und den Betrieb von 12 400 Kilometern Strom-, 2500 Kilometern Gas- und 170 Kilometern Wassernetz.