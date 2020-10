In der Herbstferien wegfahren, den Alltag vergessen? In Zeiten der Corona-Pandemie praktisch aussichtslos. Gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Länder, Städte und Regionen vom RKI als Risikogebiet ausgewiesen werden. Doch Ferienlangeweile ist in Heek für Kinder und Jugendliche nicht aufgekommen. Das Jugendhaus Zak trotzte der Krise.