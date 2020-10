Alles zugunsten der Ahauser Tafel. Aber nicht nur deshalb war die Aktion ein voller Erfolg.

„Das soziale Projekt ist ein wesentlicher Teil der Firmvorbereitung, da die Jugendlichen hier spüren und erleben sollen, dass sich Glaube nicht nur über Kirchgang und Beten, sondern ganz erheblich übers Alltagsleben, seine Anforderungen und Fragen definiert. Christ sein heißt, Gemeinschaft leben. Im Rahmen des sozialen Projekts setzen sich Jugendliche für andere ein“, bringt es Pastoralreferentin Mechtild Sicking auf den Punkt.

​Und genau das hätten die 23 Firmbewerberinnen und Firmbewerber mit der Sammelaktion er- und gelebt. Dass die Corona-Pandemie alles etwas erschwerte, liegt auf der Hand. Mund-Nasen-Masken, Abstand und Hygieneregeln sind hierbei zu nennen. „Es gab keinen Massenandrang, sodass die Spender nicht warten mussten“, blickt Mechtild Sicking auf den zurückliegenden Freitag und Samstag zurück.

Genug Arbeit hatten die Firmbewerber im Kreuzzentrum aber dennoch. Immerhin mussten die vielen Spenden der Heeker ordnungsgemäß in den Kartons verstaut werden. Diese hatte eine Mutter am Freitag von der Ahauser Tafel abgeholt. Ein ehrenamtlicher Fahrer der Tafel holte dann alles in einem Lieferwagen wieder ab.

Bis auf den letzten Zentimeter sei dieser gefüllt gewesen, berichtet die Pastoralreferentin. „Einiges stand sogar auf dem Beifahrersitz.“ ​Und auch bei den Jungen und Mädchen, die diese Aktion im Rahmen der Firmvorbereitung aus freien Stücken ins Leben gerufen hatten, machte sich mit Blick auf das Erreichte Freude breit. So sagt Leo: „Das Projekt war sehr schön. Es war spannend, es zu planen und es ist ein gutes Gefühl, wenn man am Ende das Resultat sieht.“

Und Mira fügt hinzu: „Mir hat es auch sehr gut gefallen. Es war gut, da man anderen Leuten helfen kann.“

Gut möglich, dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung dieser Aktion geben wird. Dafür sprachen sich zumindest die Firmbewerber geschlossen aus. Nicht nur deshalb ist auch Pastoralreferentin Mechtild Sicking von der Sammel-Aktion angetan.

„Ich bin auf jeden Fall mit dem Projekt zufrieden. Alleine schon deshalb, weil die Jugendlichen wirklich alleine die ganze Organisation übernommen haben. Alleine das ist schon ein Erfolgserlebnis. Das Sahnehäubchen ist dann natürlich die wahnsinnig große Menge an Spenden.“